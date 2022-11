Ya hay fecha para el último cambio de hora en España según el BOE

La madrugada del pasado 30 de octubre se produjo el cambio de hora en España para poder establecernos en el horario de invierno. Un cambio que nos hizo atrasar los relojes una hora de (las 3 a las 2) y que se repite cada año tal y como ocurre en el mes de marzo cuando pasamos al horario de verano pero ¿hasta cuándo? No podemos olvidar que ya hace tiempo que se dijo que los países europeos podrían decidir quedarse en uno de los dos horarios de manera definitiva y ahora parece que por fin sabemos la fecha para el último cambio de hora en España según el BOE.

La fecha para el último cambio de hora en España

El cambio de hora en España es algo a lo que todos estamos acostumbrados, pero esto no quiere decir que no sea un tema exento de polémica especialmente cuando se produce en invierno ya que son muchas las personas que critican el hecho de ver como a las 18:30 de la tarde ya es de noche.

De hecho, en 2108 se celebró una consulta pública que involucró a 4,6 millones de europeos y que votaron para de una vez por todas acabar con los cambios de hora. A partir de ese resultado la Comisión Europea propuso acabar con esta práctica en 2019 aunque posteriormente se prorrogó hasta el 2021, decisión que se no se efectuó debido a que se produjo un desacuerdo entre algunos estados miembros sobre la franja horaria definitiva que debía adoptar cada país.

El último cambio de hora definitivo

Sin embargo parece que ahora de alguna manera sabemos qué va a pasar y cuál es la fecha en la que por fin dejaremos de cambia la hora de manera definitiva. O al menos una fecha aproximada a falta de que la Comisión Europea decida si la medida sale o no adelante.

En España además existe una Comisión de expertos que estudia el cambio de hora, y que ya trató en su día lo apropiado de mantener a nuestro país con el horario de Europa Central, pero si hacemos caso al BOE parece que de momento hasta el año 2026 vamos a seguir cambiando la hora en marzo y en octubre.

En el Boletín Oficial del Estado, y en una publicación del pasado mes de marzo, aparecen reflejados los cambios de hora estacionales que se seguirán produciendo con una antelación de cinco años y así poder cumplir con el Artículo 5 del Real Decreto 236/2002 que especifica que cada 5 años tiene que aparecer un calendario con las fechas para los dos cambios de hora anuales.

De este modo aparece lo siguiente:

2023: 26 de marzo y 29 de octubre.

26 de marzo y 29 de octubre. 2024: 31 de marzo y 27 de octubre.

31 de marzo y 27 de octubre. 2025: 30 de marzo y 26 de octubre.

30 de marzo y 26 de octubre. 2026: 29 de marzo y 25 de octubre.

Parece entonces que el último cambio de hora se producirá en concreto el 25 de octubre de 2026, una vez establezcamos de nuevo el horario de invierno, aunque tendremos que esperar a la decisión Comisión Europea que si aprueba finalmente la medida, eliminaría este calendario y daría a conocer esta fecha.