Ya ha conquistado a millones de personas: el truco de la bolsa de basura que tienes que utilizar ya

Entre las tareas de casa que se consideran ineludibles, podemos colocar sin duda el reciclaje y la colocación de las bolsas de basura en este grupo. Sin embargo, es posible que al contrario de lo que todos pensamos, estemos colocando mal la bolsa de basura y por eso en ocasiones resulte un arduo trabajo sacarla del cubo y moverla hacia el contenedor correspondiente. En las redes sociales han alertado de la situación y también plantean una solución a aquellos a los que se les haya presentado este problema del día a día.

En TikTok, una de las redes sociales en las que mayor contenido de este tipo se plantea, además, en vídeo, la oportunidad de poner solución a la forma de colocar la bolsa de basura con un truco infalible y verdaderamente útil, al tratarse de una tarea que se realiza cada día, en las casas familiares, y varios días a la semana para aquellos que viven solos o los que reciclan cada producto como marcan los cánones ecologistas.

La influencer y tiktoker Anna Antonje (@anna.antonje.gvn) ha sido la persona que ha venido a aportar luz sobre un asunto que se ha hecho viral al resultar una de las curiosidades de los últimos tiempos en las redes sociales. De hecho, en el vídeo, prueba a hacer el truco de la bolsa de basura y, como no podía ser de otra manera en semejante vídeo de éxito, resulta un acierto.

«Yo aprendí este truco de un tipo con el que trabajaba en una fábrica y se partió de risa al ver cómo me llegaba la mandíbula al suelo», comenta Anna Antonje, aunque no todo el mundo queda conforme con lo mostrado. «Y cuando las fundas no se desplegan fácilmente. Me demoro más en despegarlas. Eso explícame cómo lo hago», decía un usuario, que a tenor de lo comentado, no encontraba la fórmula para desplegar la bolsa de basura.

«La mayor parte de bolsas de basura no tienen ese plástico», comentaba otro usuario. «Yo aprendí este truco de un tipo con el que trabajaba en una fábrica y se partió de risa al ver cómo me llegaba la mandíbula al suelo», acaba contando otra persona, más cómplice con la influencer que ha revolucionado las redes sociales con su maniobra para colocar las bolsas de basura, que acumula ya más de 200.000 me gusta y 1.000 comentarios.