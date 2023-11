WhatsApp estrena una nueva funcionalidad que puede acabar con las notas de voz

La nueva funcionalidad que puede acabar con las notas de voz llega a WhatsApp, la actualización de esta aplicación puede dejarnos especialmente sorprendidos. Ha llegado el momento de poner rumbo a una serie de aplicaciones que quizás no esperábamos que cambiasen. El infalible WhatsApp se adapta a los nuevos tiempos, lo que era una singularidad, es ahora algo muy habitual. Por lo que no es de extrañar que haya aparecido una nueva funcionalidad que puede cambiarlo todo. Las notas de voz tienen los días contados, ha llegado un nuevo botón a WhatsApp.

Se pueden acabar las notas de voz

WhatsApp es la adaptación low cost a ese sistema de mensajes que empezó con el teléfono móvil. Una forma de comunicación que a principios de siglo costaba dinero, cada mensaje tenía un precio, por lo que las abreviaturas se convirtieron en la única opción posible que cambió con la llegada de Internet en el teléfono.

Esta nueva aplicación nos permitió comunicarnos gracias a las palabras y también los emoticonos que se incluyeron también en la forma de expresarnos. Este tipo de sistema modificó la forma de expresarnos y se convirtió en una manera más barata y rápida de estar siempre en contacto con nuestros seres queridos.

Después llegó otro sistema de comunicación que tuvo sus detractores inicialmente. Las notas de voz, evitaban escribir mucho y acabaron siendo aceptadas por todos. Incluso por aquellos que dijeron en su día que jamás las usarían. Es normal ir por la calle y escuchar sus notas de voz, o ver a alguien hablando solo.

WhatsApp se adelantó a lo que pedían sus usuarios y lo hizo de tal forma que consiguió un triunfo que ahora también le hace falta. Nos adentramos en una nueva era en la que la voz cobra protagonismo y lo hacemos de la mano de un botón que realmente puede cambiarlo todo.

Esta es la nueva funcionalidad

Si estás en algún grupo te has fijado que WhatsApp incorpora un botón con unas ondas. Es un elemento nuevo que permite crear una especie de llamada o de directo en el propio chat. Es decir, pueden estar hablando y escuchando varias personas a la vez. Este proceso hará más fácil esas conversaciones en las que tenemos que enviar notas de voz por un asunto en común a varias personas.

Es una manera de potenciar las notas de voz y hacer que de esta manera salgan a la luz de forma mucho más directa. Como una manera de mejorar un sistema de comunicación que ya era un éxito, de esta manera y con la ayuda de este botón podemos ir ampliando las conversaciones y dejando salir una serie de novedades importantes.

WhatsApp pide para utilizarlo, la actualización, en su última versión aparece en grupos grandes. De tal forma que se puede emplear siempre y cuando sus miembros aprieten ese botón. Tiene como ventaja que no se queda guardado, con lo que no será necesario borrarlo si nos hemos equivocado o no queremos que nuestras palabras tengan continuidad.

Son pues unos chats de audio personales que puedes borrar cuando has terminado la conversación. Mucho más sencillo y directa es la comunicación con varias personas que podrás poner en práctica siempre que lo necesites. Una manera de aplicar una comunicación que acabará siendo la que marque la diferencia.

Puedes usar este botón a partir de ahora, esas ondas que parecen las de una nota de voz, están destinadas a acabar con ellas. Son el futuro de una comunicación a través de la voz, sin necesidad de usar palabras.