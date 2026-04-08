No vuelvas a comprar estas plantas para tu casa en primavera: vas a llenarla de chinches y está comprobado

La primavera marca el florecimiento de las plantas, pero también el momento de proteger nuestros hogares, evitando una plaga de chinches que se extiende por toda Europa. Aunque el verdor aporta vitalidad y belleza a nuestros espacios, debemos estar alertas ante posibles infestaciones que podrían acompañar a ciertos tipos de vegetación.

Algunos elementos vegetales pueden convertirse en focos inesperados de chinches que invadan tu hogar. Las plantas, aunque valiosas para embellecer terrazas, jardines y espacios interiores, requieren una selección cuidadosa para prevenir problemas. Es fundamental identificar qué especies pueden atraer o albergar estos insectos indeseados. Ciertos tipos de plantas ornamentales están directamente relacionados con la proliferación de chinches potencialmente nocivas para la salud. Conviene eliminar o sustituir estas variedades específicas de tu hogar, especialmente considerando que algunas especies de chinches pueden causar reacciones alérgicas y otros problemas sanitarios.

Se va a llenar tu casa de chinches

Mucho cuidado con la llegada del buen tiempo de las chinches, son una de esas plagas silenciosas que en algunas partes de España está causando estragos, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un elemento que es hasta peligroso.

Las chinches al igual que otros insectos pueden ser portadoras de enfermedades, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante unos pequeños elementos que se convertirán en un enemigo a batir. A veces, se lo ponemos muy fácil a estos insectos para acceder a nuestras casas.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que podremos tener más elementos de lo que podríamos llegar a imaginar. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser los que nos afecten de lleno. En especial, si pensamos en poner plantas en casa, el hábitat natural de determinadas plagas.

Si tienes pensado preparar tu terraza o jardín, mucho cuidado, puedes estar creando una serie de malas vibraciones con la llegada de un tipo de elemento que puede ser el que nos afecte de lleno. Hay tres tipos de plantas que debemos olvidar para conseguir aquello que realmente necesitamos, obtener una casa en orden libre de chinches.

Estas son las plantas que no debes poner en tu casa esta primavera

Hay tres plantas que son caldo de cultivo para una plaga de chinches, une de ellas quizás no sea tan común, los girasoles. Pero cada vez los vemos más y son un buen aliado a la hora de ver llegar un poco de color y alegría a nuestra casa que debemos tener en cuenta.

La otra planta es un básico que seguro que está en la mayoría de las casas o estaba hace unos años, esa manzanilla que puede acabar siendo la gran enemiga de cualquier tipo de elemento que hasta la fecha no pensábamos que estuviera relacionada con las plagas de chinches.

El diente de león, no suele estar en las casas, aunque sí en la mayoría de lugares en los que salimos de casa y no podemos parar de ver este elemento que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar. Las chinches son más peligrosas de lo que parece.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid nos dicen en su blog que: «Algo insólito ocurre en pleno siglo XXI, Europa se enfrenta a una crisis sanitaria por una plaga de chinches. La plaga se inició en París, pero se está extendiendo a gran velocidad a otras zonas y ya se encuentra de forma masiva en el norte de España, sobre todo en las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Santander y Asturias. Las principales causas de esta transmisión son los viajes internacionales, la falta de conocimiento sobre la prevención de infestaciones y el desarrollo de resistencia a los insecticidas. La chinche común (Cimex lectularius) es un insecto parásito humano. Se alimenta de sangre y pica normalmente de noche, principalmente en dormitorios y en cualquier época del año. La presencia de chinches en una vivienda no indica una falta de higiene en la misma, sin embargo, tanto la higiene doméstica como la personal, juegan un papel importante para lograr la erradicación de una infestación. Es importante destacar que en la actualidad no existe evidencia científica de que a través de su picadura se transmitan enfermedades, pero la reacción que las picaduras pueden provocar en las personas varía, desde lesiones indetectables hasta reacciones de hipersensibilidad de tipo alérgico. Por tanto, debemos evitar las infestaciones».

Toda precaución es poca, de la misma forma que debemos vigilar a nuestras mascotas o tomar ciertas medidas de seguridad al salir al campo, toca evitar este tipo de plantas en casa.