Tu cuenta de WhatsApp corre peligro: no envíes este tipo de mensajes

WhatsApp continúa desarrollando nuevas funciones para mejorar los servicios de la plataforma, ya sea la organización de eventos, la novedosa forma de reaccionar a los estados, las esperadas claves de acceso o el icono de la doble fecha.

Aunque esta vez, Meta, la empresa que propietaria de la aplicación de mensajería, ha empezado a desarrollar una herramienta con la que se restringirá el envío de mensajes en las cuentas que violen sus términos de uso, como el spam.

Básicamente, esta función llamada restricción de cuenta quiere abordar los «comportamientos problemáticos» sin prohibir de forma permanente a los usuarios usar WhatsApp. Asimismo, el objetivo de esta novedad consiste en promover el uso responsable de la plataforma, garantizando que todos los individuos pueden comunicarse sin spam o mensajería masiva.

Por el momento esta función no está implementada en la aplicación, ni siquiera está lista para los probadores beta, por lo que se espera que en futuras actualizaciones WhatsApp comience a implementar esta nueva forma de restricción en sus usuarios.

Por otro lado, una de las nuevas características de la aplicación es el llamado «Punto Verde», una función para optimizar la gestión de los mensajes. De esta forma, al marcar conversaciones como no leídas podrás priorizar aquellas que quieras seguir viendo importantes. Así como abrir conversaciones y acordarte de que tienes que contestar más adelante.

Además, activar esta función en WhatsApp es realmente sencillo. Para ello, solo tendrás que elegir la conversación que quieras marcar como no leída. A continuación, mantén presionada la conversación para que aparezcan en pantalla diferentes opciones.

Una de ellas será «Marcar como no leído», una vez que hagas clic en ella aparecerá justo al lado del mensaje en tu bandeja de entrada un punto verde. Esto servirá como una marca visual que siempre verás hasta que vuelvas a entrar en dicha conversación, sin perder la importancia que tiene en la aplicación. Eso sí, debes tener en cuenta que para hacer uso de esta funcionalidad de WhatsApp tendrás que tener la aplicación actualizada. Para asegurarte de que estás usando la última versión disponible, accede a la tienda de Apple o Android y accede a la aplicación.

Otra novedad que ya ha sido implementada, al menos en la versión para ordenadores, de WhatsApp, son los llamados filtros. Estos se encuentran en la parte superior de la lista de chats que facilitan la navegación y organización de tus conversaciones. Ahora podrás seleccionar entre tres opciones con un simple toque: «Todos», «No leídos» y «Grupos».

introducing Chat Filters, a new way to organize your chats

filter by Unread, Groups, or All pic.twitter.com/yAYWT1GQ1i

— WhatsApp (@WhatsApp) April 16, 2024