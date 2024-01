El truco casero para que los filtros de la campana extractora queden como nuevos

Dedicar unos minutos cada día a limpiar la cocina es clave para evitar la acumulación de suciedad. Mantener limpios los filtros de la campana extractora no solo previene olores desagradables, sino que también prolonga su vida útil. Una práctica útil es aprovechar el lavavajillas para limpiar los filtros metálicos una vez a la semana o cada quince días, contribuyendo al mantenimiento y alargando la eficacia de los electrodomésticos. Pero, si no te queda más remedio que limpiar los filtros a mano, no te preocupes, porque hay una forma muy sencilla de hacerlo.

Cómo limpiar los filtros de la campana extractora

Para limpiar los filtros de la campana extractora de manera efectiva, es recomendable realizar el procedimiento justo después de su uso. Un truco útil consiste en hervir agua en una olla hasta que comience a generar vapor mientras la campana está encendida, lo que ablandará la suciedad y facilitará la limpieza.

Abre el compartimento de los filtros, retíralos y, si no están muy sucios, límpialos con jabón de lavar platos y un cepillo. Enjuágalos bien y déjalos secar. Para filtros con grasa resistente, sumérgelos en agua caliente con quitagrasas o lavavajillas concentrado y luego repite el proceso de limpieza. Mientras los filtros se secan, limpia las superficies interiores y exteriores de la campana. Utiliza una mezcla de agua y jabón desengrasante para evitar rayar las superficies. Ten cuidado al limpiar piezas móviles como las aspas del ventilador. Una vez secos los filtros, vuélvelos a colocar asegurándote de que estén correctamente fijados.

Para limpiar los filtros de la campana con bicarbonato, aprovecha el momento en que los hayas quitado y sigue estos pasos con una esponja humedecida en agua jabonosa (evita el uso de un estropajo metálico):

Haz una pasta homogénea con dos cucharadas de bicarbonato y un poco de agua. Aplícala en los filtros y deja que actúe durante unos 10 minutos. Frota con un cepillo hasta que estén bien limpios. Aclara con una bayeta húmeda y deja secar antes de volver a colocarlos.

Para realizar una limpieza rápida de los filtros de la campana, extrae con cuidado los filtros y sumérgelos en agua caliente en el fregadero. Agrega una pastilla de lavavajillas y deja reposar durante 5 minutos. Luego, simplemente, frota como de costumbre y ¡listo!

Se recomienda realizar una limpieza superficial de la campana extractora después de cada cocinado, similar al mantenimiento de otros electrodomésticos como la vitrocerámica u horno. Este mantenimiento regular mantiene la cocina limpia y facilita la tarea en una limpieza más extensa.

En cuanto a la limpieza profunda, se aconseja realizarla cada 2 meses. Para ello, es necesario desmontar los filtros de la campana y limpiar tanto el interior como el exterior del aparato. La limpieza no debe limitarse solo a la superficie exterior, sino que también es crucial centrarse en la parte menos visible pero más importante, donde se acumula la grasa.

Productos para eliminar la grasa

La campana extractora, uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, se puede limpiar con diferentes productos para mantenerla en óptimas condiciones. Utilizando vinagre blanco, agrega una taza a la mezcla de agua, bicarbonato de sodio y jabón, repitiendo los pasos para obtener un brillo adicional. El zumo de limón es otra opción; si los filtros no son extraíbles, hierve agua con el zumo de tres limones, permitiendo que el vapor despegue la grasa, y luego repasa con vinagre antes de secarlos.

Trucos para tener la cocina impecable

Para revitalizar los muebles, los lacados recuperan su brillo si pasas un trapo empapado en leche caliente y secas con un trapo que no deje pelusa. En el caso de los muebles de melamina, una mezcla de una taza de vinagre, dos de agua caliente y una cucharada de bicarbonato, aplicada con una bayeta, los dejará listos. Si son de madera, una solución con un cuarto de taza de vinagre y unas gotas de aceite, frotada con un paño de microfibra y secada con un trapo limpio, desinfecta y nutre la madera.

La encimera requiere un cuidado específico, ya que es una superficie propensa a manchas y suciedad. Si es de de mármol, una solución efectiva consiste en mezclar el jugo de un limón, agua tibia y un vaso de alcohol de 70º o agua oxigenada (250 ml). Utiliza la solución y frota para lograr un brillo destacado en la superficie.

El horno, a menudo pasado por alto, requiere atención en su limpieza. Un método efectivo, sin recurrir a productos abrasivos, implica la mezcla de media taza de bicarbonato de sodio con una cucharada de agua para obtener una pasta homogénea. Aplica esta pasta en el interior del horno, deja reposar durante la noche y retira al día siguiente con un paño húmedo. El bicarbonato no solo facilita la eliminación de manchas, sino que también ayuda a neutralizar olores acumulados en el horno.