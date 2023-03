El truco de las bolas de lana para que la ropa salga planchada de la secadora

Planchar la ropa y otros textiles es una de las tareas imprescindibles en el hogar, y también una de las que menos gusta hacer ya que resulta algo tediosa, complicada incluso para muchas personas, por lo que cualquier truco que ayude a tener la ropa plancha con el menor esfuerzo será perfecto. Te contamos el trucazo de las bolas de lana para que la ropa salga planchada de la secadora y así no tener que ponerte a planchar… ¡arrasa en las redes sociales!.

Los trucos son recursos excelentes para aplicar en el hogar, tanto en las habituales tareas como en rutinas de higiene o belleza, entre otros. Las redes sociales, e Internet en general, son los lugares en los que puedes encontrar millones de trucos en infinidad de temáticas para sacarles partido y así ahorrar tiempo, esfuerzo o dinero, lo que corresponda en cada caso.

El truco de las bolas de lana para tener la ropa planchada

Muchos vídeos de trucos se hacen virales en las redes sociales, como el que te vamos a contar hoy, que tiene como protagonistas a las bolas de lana y que está arrasando en las redes sociales por su efectividad y por lo bien que le va a venir a cualquiera ponerlo en práctica. Las bolas de lana, también conocidas como wool dryer balls, están indicadas para utilizar en la secadora, ya que se han diseñado específicamente para absorber la humedad de la ropa.

Estas bolas de lana se meten en la secadora (y también en la lavadora si tiene función secadora) para reducir el tiempo de secado de las prendas, lo que posteriormente hará que no tengas ni que planchar esa ropa ya que las prendas saldrán súper secas y sin arrugas, con una reducción en tiempo de al menos un 30% con respecto a los secados en los que no utilizas las bolas. Gracias a este truco, el ciclo de la secadora será más corto, lo que supondrá un ahorro de energía. Además, las bolas son amigables con el medio ambiente ya que no contienen productos químicos ni plásticos.

Actualmente se pueden encontrar incluso bolsas de lana con aceites naturales, ideales para perfumar la ropa y una alternativa sostenible a los suavizantes. Su uso es muy sencillo, tan sólo deberás introducir 2-3 bolas en cada programa de secado y en cuanto finalice el mismo descubrirás que los resultados son espectaculares. Estas bolas son del tamaño de bolas de ping pong y suelen comercializarse en paquetes con varias unidades.