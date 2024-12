Todos los tenemos en casa y es muy peligroso: puede ser mortal si hay tormenta

Puede ser mortal si hay tormenta, será mejor que prepares tu casa en caso de este tipo de detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia. Es importante estar pendientes de cada uno de los elementos que afectará de lleno a una casa que puede quedar especialmente afectada por un pequeño incendio provocado por el impacto de un rayo en plena tormenta. Hay elementos que atraen a esta fuerza de la naturaleza que debemos tener en cuenta.

La realidad es que estamos ante una serie de detalles que acabarán siendo los que marcarán una diferencia significativa en estos días que tenemos por delante y que nos afectarán de lleno. Este otoño ha sido mucho más lluvioso que en anteriores ocasiones, por lo que, parece que nos hemos acostumbrado a los sonidos de una lluvia que pueden ser incluso peligrosos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de ver cómo podemos acabar con este tipo de detalles que serán los que marcarán la diferencia en estos días de invierno en los que la inestabilidad, seguirá estando muy presente. Puede ser incluso mortal si hay tormenta, por lo que debemos estar pendientes de este tipo de consejos.

Es muy peligroso y todos lo tenemos en casa

Hay algo que hacían las abuelas y las madres cuando había tormenta que hoy en día no hacemos. Mantenemos todo enchufado cuando los rayos y truenos nos golpean con fuerza. Con este gesto podemos estar perjudicando nuestra casa y hasta poniéndonos en riesgo. Supone una manera de estar teniendo más números para que un rayo cause estragos en nuestro hogar.

La electricidad puede acabar siendo un núcleo de atracción para estos rayos que pueden acabar siendo potencialmente peligrosos. Tenemos que estar preparados para todo, en especial en estos días en los que parecerá que todo encaje a las mil maravillas, de una forma que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Los expertos recomiendan desenchufar determinados elementos que todos tenemos en casa y que son un riesgo para todos, por lo que, habrá llegado el momento de estar pendientes ante todo lo que tenemos por delante. Lo que supone un simple gesto puede salvarnos la vida y hacerlo de tal forma que supondrá un pequeño alivio para muchos.

Todos tenemos en casa, esta antena de televisión que va conectada directamente a una televisión que supone la puerta de entrada a la casa desde el cielo.

Puede ser mortal si lo tenemos en casa

Iberdrola desde su blog no da algunos consejos en caso de tormenta eléctrica: «Un rayo, por naturaleza, busca el camino más corto para ir desde el punto de entrada en un edificio u hogar hasta el suelo, priorizando metales o superficies conductoras y que ofrezcan poca resistencia (por ejemplo, un mástil de metal con una antena mojado sería ideal para un rayo, ya que encima suele sobresalir por los tejados). Por ello, si el edificio tiene una antena de telefonía o una antena de televisión, lo más probable es que cuente con un pararrayos cerca o con una protección que impida que el rayo se transmita hasta los hogares. En un apartamento debemos tener en cuenta que pueden sufrir problemas los ordenadores, los portátiles y los televisores. Especialmente los televisores si tienen una antena individual que no está protegida (las antenas comunitarias sí suelen estarlo) y cae un rayo sobre ella. El router de fibra, por ejemplo, y las conexiones de fibra óptica no sufrirían ningún daño por sobrecarga de tensión en tormentas porque están protegidos. No obstante, estos aparatos suelen tener algún sistema de protección frente a cambios de corriente, pero es habitual que no sea suficiente en caso de una fuerte descarga».

Siguiendo con esta misma explicación: «El aire caliente también puede ser peligroso por lo que, si hay chimenea en la vivienda, se debe apagar el fuego si está encendido. El aire que sale de la chimenea está cargado de iones y aumenta la probabilidad de descarga eléctrica. Si hay una tormenta eléctrica y no es posible desconectar los electrodomésticos del hogar y es una zona expuesta a los rayos «en esos casos sería recomendable instalar un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida que incluye protección contra las descargas eléctricas y variaciones de tensión», aconseja un experto. Es importante tener en cuenta si la vivienda está ubicada en el núcleo urbano y ver la cantidad de edificios que hay a nuestro alrededor. Los pararrayos se suelen instalar en los edificios para ofrecer la vía más corta hasta el suelo mediante unas picas de cobre hincadas en el suelo (o unas placas de cobre, dependiendo del edificio). Es decir, en una zona con muchos edificios, no debe haber problema, sobre todo si tu edificio no sobresale con respecto a los de alrededor. En España la mayor parte de la población suele vivir en núcleos urbanos, por lo que, si la persona vive en un edificio, no tiene que desconectar el ordenador de la corriente. En el caso de que viva en una comunidad de adosados de menos de cuatro plantas, tampoco deberá tener problemas. Si vive en una casa en un pueblo en el campo y con una instalación muy antigua y deficiente, podrá tener algún problema y en ese caso sí deberá desconectar los electrodomésticos».