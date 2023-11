Un tiktoker español alucina con la respuesta que le dieron al pedir un café por la tarde

Un español en Irlanda se quedó de piedra al pedir un café por la tarde y recibir una respuesta que nunca hubiera imaginado. Hay muchos españoles que deciden salir un poco de casa, ya sea para trabajar o estudiar, vivir la experiencia de empezar de cero en un país nuevo no es fácil. Este joven ha alucinado con lo que le ha pasado después de vivir desde hace más de un año y medio en Irlanda. No es fácil acostumbrarse a vivir fuera, pero hay costumbres que nunca cambian.

Alucina este tiktoker español con la respuesta que le dieron al pedir un café

El joven tiktoker @nachobarrueco_ comparte su experiencia de vivir en Irlanda. Uno de los países que ofrece trabajo a los españoles y en el que se puede estudiar. Una apuesta que parecía segura para este joven que lleva más de un año viviendo allí. Ha descubierto un lugar nuevo en el que asentarse y empezar desde cero, aunque no es fácil adaptarse a él.

Las costumbres españolas están muy arraigadas y eso significa que es casi imposible desprenderse de ellas. A la hora de salir de España, debemos tener en cuenta que nos debemos adaptar a lo que hay en el país de origen. No podemos seguir como aquí, sino que habrá algunos puntos que deberemos cambiar ya que se trata de un nuevo país.

Este joven cuenta su experiencia un domingo cualquiera. Las costumbres españolas no se pierden y dormir hasta tarde es uno de los pequeños placeres que nos podemos permitir. Tal y como le mismo explica: “Después de año y medio viviendo en Irlanda todavía no me he acostumbrado y dudo que me vaya a acostumbrar algún día. Hoy domingo, como buen español, me he levantado tarde, después, sobre las 15.30-16.00, me he tomado mi pollito asado».

Teniendo en cuenta que es un país en el que se cena a las 5 de la tarde, lo de este joven es ya de excepción. En Irlanda lo comida la pueden hacer sobre las 11-12 y la cena a una hora en la que merendaríamos, aunque son sus costumbres y a ellas todo aquel que llega debe adaptarse.

Increíble la respuesta que recibe este joven al pedir un café por la tarde

Después de comer ha hecho un poco la siesta y ha decidido ir a por un café. Algo que hacemos de forma regular en España y seguro que nos habrá recordado a más de un domingo. Pero claro, en Irlanda las cosas son muy distintas y la respuesta que recibió al pedir un café por la tarde en ese país fue de lo más contundente.

En sus redes sociales ha explicado: «¿Te puedes creer que me dan el café y me dicen: ‘We are going to close [Vamos a cerrar]’? ¡A las seis menos cuarto!». A las 18 todo cierra, en domingo, por lo que se ha tenido que quedar con las ganas de dar una vuelta por el centro comercial.

Cuando él empieza a despejarse después de la siesta, seguro que empezaría a buscar algo por hacer o tomar unas copas antes de cenar, algo que en España haría a las 9 o 10 de la noche. Una hora intempestiva en Irlanda, tal y como hemos visto en este vídeo. La realidad es que son los horarios de trabajo los que marcan la vida, en España las tiendas cierran a las 8 o las 9 de la tarde, por lo que parece que se aprovecha más el día y la noche, sería impensable que cerrarán a las 6 de la tarde.