El tiempo que tardarás en conseguir tus objetivos en 2023

Ahora que ha comenzado el 2023, seguro que ya tienes tu lista de propósitos para este año. Para no frustrarte y abandonarlos a medio camino, es importante que los propósitos sean realistas y alcanzables y concretos. Por ejemplo, en lugar de escribir «ahorrar», que es algo demasiado genérico, escribe «quiero ahorrar 150 euros al mes». Ahora bien, ¿sabes el tiempo que vas a tardar en alcanzar tus objetivos en 2023?

Si te has planteado ir al gimnasio o leer, no vas a hacer que estos hábitos pasen a formar parte de tu vida de un día para otro. La constancia es clave, y los expertos señalan que los propósitos se convierten en hábito a los 21 días. Seguro que hay cosas que al principio te suponen un esfuerzo enorme, pero no debes dejar de intentarlo por ello.

Es normal comenzar el año con la intención de cumplir las metas. Sin embargo, muchas veces esa idea va desapareciendo a medida que avanzan las semanas. ¿Por qué ocurre esto? En muchos casos, se debe a que los propósitos son desproporcionados o exagerados, y esto hace que termines sintiéndote abrumado.

Mantener grandes retos en el tiempo es complicado, y esto puede hacer que pierda el entusiasmo. Además, las metas poco específicas no ayudan a que seas constante. Hay que definir un objetivo claro para caminar hacia él con entusiasmo. Hay que tener unas expectativas que se ajusten a la realidad para no caer en la sensación de fracaso.

Si, por ejemplo, en 2022 no has hecho nada de ejercicio, no es realista que pretendas ir al gimnasio todos los días este año. Debes empezar poco a poco, yendo una o dos veces por semana, e ir aumentando la frecuencia de manera progresiva.

Los objetivos de 2023

Uno de los grandes clásicos cuando empieza un nuevo año es el de proponerse aprender algo nuevo. Es muy amplio y, además, fácil de cumplir. Es apto para todo el mundo, y, además, ayuda al crecimiento personal.

También es frecuente plantearse dejar de fumar o beber menos alcohol. Para ahorrar dinero o viajar, es requisito indispensable una buena planificación, semanal o mensual.

Aunque hay quienes lo pasan por alto y se centran única y exclusivamente en cosas materiales, es muy importante ser agradecido, dedicar tiempo de calidad a la familia, ser más feliz… Muchas veces el ritmo de vida hace que se descuiden los aspectos más importantes, lo que a la larga conlleva a un estado de insatisfacción.