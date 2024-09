Si te llaman desde este número ni se te ocurra contestar: todos están cayendo en esta estafa

En los últimos años, las estafas telefónicas han aumentado considerablemente, afectando a miles de personas que, sin darse cuenta, caen en trampas cada vez más sofisticadas. Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus técnicas, utilizando números de teléfono falsos y tácticas engañosas para persuadir a sus víctimas de que proporcionen información personal o realicen pagos.

El auge de la tecnología ha facilitado el acceso a datos sensibles, lo que permite a los estafadores crear situaciones aparentemente legítimas y urgentes que confunden a las personas. Hoy en día, recibir una llamada desconocida puede ser motivo de preocupación, ya que muchas de ellas están relacionadas con intentos de fraude. Los delincuentes utilizan estrategias como hacerse pasar por empleados de entidades bancarias, empresas de servicios o incluso familiares en apuros para lograr su objetivo.

Cuidado con esta estafa que te puede robar el dinero

Las estafas telefónicas continúan evolucionando, aprovechando la tecnología para engañar a más personas cada día. Uno de los números más denunciados recientemente es el 919973583, asociado con un fraude que ha dejado a numerosas víctimas sin un euro en cuenta bancaria.

Los estafadores se hacen pasar por representantes de compañías telefónicas, usando información personal para ganarse la confianza de las víctimas. A menudo, afirman que el contrato de la línea está a punto de expirar o que su tarifa subirá de precio si no se actúa de inmediato. Esta táctica presiona a las personas a proporcionar datos sensibles o a seguir enlaces maliciosos, lo que facilita el robo de dinero.

Para protegerse de estas estafas, es esencial no responder llamadas de números desconocidos, especialmente si solicitar información personal o bancaria. Si contestas, nunca compartas datos confidenciales, y desconfía de las amenazas o el tono urgente de la llamada. Las autoridades, como la Policía Nacional, han intensificado sus advertencias sobre este tipo de fraudes, y muchos usuarios ya han alertado sobre las tácticas agresivas que utilizan los estafadores cuando no consiguen la respuesta que desean. Ignorar estas llamadas y denunciar el número puede ayudar a prevenir que más personas caigan en estas estafas.

Wangiri, el fraude telefónico del que alerta la OCU

La estafa telefónica Wangiri se basa en generar llamadas perdidas desde números internacionales, con el fin de que la víctima, al ver la llamada perdida, la devuelva. Estos números suelen estar asociados a tarifas premium, lo que implica que, al devolver la llamada, se generan altos cargos en la factura telefónica del usuario. Los estafadores emplean diversas tácticas para mantener a la persona en línea el mayor tiempo posible, como música de espera o grabaciones que simulan situaciones de retención.

Países como Samoa Occidental (+685), Túnez (+216) o Costa de Marfil (+225) son ejemplos de prefijos desde los que suelen originarse estas llamadas fraudulentas. Por ello, es esencial evitar devolver llamadas a números desconocidos, especialmente si tienen prefijos internacionales. Además, se recomienda verificar estos números en buscadores de Internet o páginas especializadas en denuncias de fraude.

Para protegerse, es importante mantener la privacidad del número telefónico en redes sociales, y revisar regularmente las facturas telefónicas en busca de cargos no reconocidos. Si se detecta un fraude, es crucial denunciarlo ante las autoridades competentes, como la Policía o el INCIBE, y recopilar pruebas como registros de llamadas y facturas.

Consejos para no caer en la trampa

Las estafas telefónicas han crecido de manera alarmante en los últimos años, adaptándose a las nuevas tecnologías y utilizando tácticas cada vez más sofisticadas para engañar a las personas. Para reducir el riesgo de caer en una de estas trampas, es importante tomar ciertas precauciones y estar siempre alerta ante llamadas sospechosas.

No contestar a números desconocidos es una de las primeras medidas a tomar. Si no reconoces el número que te llama, es recomendable no responder, ya que si la llamada es importante, probablemente intentarán contactarte de nuevo o dejarán un mensaje. Además, muchas de estas llamadas provienen de números internacionales o con prefijos desconocidos, lo cual ya es un indicativo de posible fraude.

Verificar el número en Internet es otra estrategia eficaz. Existen plataformas en línea donde los usuarios denuncian números sospechosos, lo que te permitirá saber si el número que te ha llamado ha sido identificado previamente como fraudulento. Esto es esencial antes de devolver una llamada.

Nunca compartas datos personales o financieros por teléfono. Los estafadores suelen hacerse pasar por representantes de bancos o empresas para obtener información confidencial. A menos que tú mismo hayas hecho la llamada y estés seguro de la identidad de la otra persona, es mejor no proporcionar este tipo de información.

Finalmente, es es esencial desconfiar de llamadas urgentes. Los estafadores suelen presionar a sus víctimas creando un sentido de urgencia, alegando que tu cuenta está en peligro o que has ganado un premio. En estos casos, lo mejor es colgar y contactar directamente con la empresa o entidad para verificar la información.