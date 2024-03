Si estás pensando en viajar con tu mascota esto es para ti: todos los Paradores pet-friendly

En Paradores, dan la bienvenida a las mascotas para que viajar a destinos con encanto sea mucho más fácil. Antes de efectuar la reserva, se recomienda consultar la disponibilidad en los Paradores pet-friendly para que todo esté preparado para la mascota.

Como parte de la atención especializada, a la llegada, todos los huéspedes recibirán un kit de bienvenida para su animal en la habitación.

Paradores pet-friendly

Los Paradores ofrecen diversas opciones de alojamiento:

En la montaña, como Artíes, Bielsa, Cangas de Onís, Cazorla, Cervera de Pisuerga, Cruz de Tejeda, Fuente Dé, Gredos, La Gomera, Las Cañadas del Teide, Vic-Sau y Villafranca.

Cerca del mar, como Benicarló, El Hierro, El Saler, La Palma, Limpias, Málaga Golf y Ribadeo.

Con historia, como Ciudad Rodrigo, Guadalupe, Jarandilla, Verín y Zafra.

En la ciudad, como Albacete, Benavente, Ceuta, Manzanares, Melilla, Tordesillas y Tui.

Se admiten gatos y perros de raza muy pequeña, pequeña o mediana (máximo 25 kg), con un límite de una mascota por habitación.

El suplemento por noche varía según el Parador: 25€ para Albacete, Benavente, Cazorla, Cervera de Pisuerga, Ceuta, Fuente Dé, Gredos, La Palma, Manzanares, Melilla, Tordesillas, Verín, Villafranca del Bierzo y Zafra; y 30€ para Arties, Benicarló, Bielsa, Cangas de Onís, Cañadas del Teide, Ciudad Rodrigo, Cruz de Tejeda, El Hierro, El Saler, Guadalupe, Jarandilla de la Vera, La Gomera, Limpias, Málaga Golf, Ribadeo, Tui y Vic-Sau.

No se permite el acceso de perros considerados potencialmente peligrosos. Además, la mascota debe estar atada, en brazos o en transportín dentro de las instalaciones y no puede quedarse sola en la habitación. Las necesidades del perro no pueden ser depositadas en el interior del Parador.

Es necesario presentar la cartilla sanitaria con las vacunaciones en regla y los seguros correspondientes. Las reservas se realizan directamente llamando al Parador elegido o a la central de reservas. Es esencial informar al Parador en el momento de la reserva, ya que están sujetos a un número limitado de mascotas por noche.

Dependiendo de las características del Parador, las mascotas pueden estar sujetas a una categoría de habitación y espacio concreto. Es imprescindible informarse sobre las condiciones de acceso y normas de convivencia para el uso de los servicios de cada Parador.

Cangas de Onís

En el Parador de Cangas de Onís, situado a orillas del río Sella y rodeado por los impresionantes Picos de Europa, aguarda una experiencia única. Este Parador ocupa el antiguo monasterio benedictino de San Pedro de Villanueva, uno de los más antiguos de Asturias y estrechamente ligado al linaje de los primeros reyes asturianos.

Con sus estancias de piedra y madera, bellamente decoradas en un estilo cálido y tradicional, el Parador ofrece un ambiente acogedor y auténtico. Es el punto de partida perfecto para explorar las maravillas del paisaje asturiano. Además, sus salones y jardines junto al río brindan un escenario idílico para celebraciones memorables.

El Parador de Cangas de Onís destaca como un auténtico templo de la gastronomía asturiana. Su oferta culinaria se distingue por la excelencia de sus productos y su homenaje a la cocina monástica. Aquí podrás deleitarte con deliciosas legumbres, una amplia variedad de quesos y pescados frescos del Cantábrico, maridados con las mejores sidras de la región.

Gredos

En este lugar de aguas cristalinas, rocas escarpadas y bosques verdes se inicia la historia de Paradores. Inaugurado por Alfonso XIII el 9 de octubre de 1928, el Parador de Gredos se convirtió en el primer establecimiento de la Red.

Su construcción se realizó utilizando elementos trasladados desde la casa señorial de Villacastín, lo que le otorga una arquitectura robusta de piedra y pizarra. En su interior, de inspiración castellana, la madera rústica crea espacios nobles y acogedores, mientras que sus terrazas ofrecen vistas impresionantes de la Sierra de Gredos.

Además, este Parador tiene un lugar destacado en la historia, ya que fue el escenario donde los padres de la Constitución se reunieron en 1978 para redactar la Carta Magna. El Salón del Silencio, renombrado como Salón de los Ponentes, conserva el ambiente de aquella histórica reunión donde se elaboró el primer texto de la Constitución Española.

La cocina del Parador de Gredos se distingue por su contundencia y sencillez, características que reflejan la autenticidad de la cocina serrana tradicional. En consonancia con el recetario castellano, ofrece una propuesta culinaria arraigada en la tradición pastoril.

Cazorla

En el corazón del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén, se encuentra el encantador Parador de Cazorla. Este establecimiento se sitúa en medio del mayor espacio natural protegido de España, un destino muy popular entre los visitantes.

El Parador, evocando la arquitectura de los tradicionales cortijos andaluces, presenta un gran portón de acceso y techos de madera. Ofrece una variedad de comodidades, incluyendo una piscina al aire libre, un exuberante jardín, espaciosos salones y luminosas habitaciones con vistas a la sierra.

¡Estos son los Paradores pet-friendly!