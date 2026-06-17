La razón por la que miles de ciudadanos están poniendo bicarbonato en los rieles de las ventanas

El bicarbonato de sodio se ha convertido en un aliado para la limpieza del hogar. Uno de los trucos caseros está en aplicar este compuesto químico natural en los rieles de la ventana para así poder eliminar la suciedad de una de las partes de la casa en la que más difícil es entrar de lleno para poder llevar a cabo el noble arte de la limpieza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la solución con el bicarbonato de sodio con los rieles de las ventanas.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos estrella para la limpieza del hogar. Este producto químico natural formado por un polvo blanco inodoro actúa como un poderoso neutralizador de ácidos y por ello se ha convertido en un imprescindible a la hora de limpiar y sacar los malos olores de una casa. Todo ello debido a su poder desodorizante, que absorbe los malos olores de espacios como neveras, calzado o cubos de basura. También su función como abrasivo suave cumple para eliminar la grasa de apartados como la encimera y también actúa como detergente para eliminar las manchas difíciles en la ropa.

Sí, este es el bicarbonato que también se emplea en otros menesteres, como en materia de salud, con su función de antiácido estomacal que, mezclado con agua, es capaz de eliminar la acidez después de un buen homenaje. También está presente en muchos enjuagues y pastas dentales destinadas a la higiene bucal y para el cuidado de la piel en exfoliantes que acaban de una forma suave con las pieles muertas. Incluso se utiliza en la cocina para añadir un ingrediente ácido a algunos postres.

El bicarbonato de sodio en las ventanas

Pero la función que nos atañe en este artículo es ensalzar las virtudes del bicarbonato de sodio como un arma potente para limpiar los rieles de las ventanas, que son uno de los rincones más complicados de neutralizar de la casa y que más suciedad acumulan durante un año.

Con la llegada del verano, es momento de poner la casa a punto para que entre la luz y se sucedan las reuniones de amigos. Así que, para llevar a cabo una puesta a punto de la casa, será imprescindible contar con bicarbonato de sodio. En el caso de los rieles de las ventanas, su capacidad levemente abrasiva será capaz de remover la suciedad sin dañar materiales como aluminio o PVC. También podrá neutralizar la humedad de esta zona y neutralizar los olores que se puedan producir.

Para emplear el bicarbonato de sodio hay que seguir una serie de pasos que son los siguientes:

Retirar el polvo: Limpiar la superficie como primer paso.

Prepara la mezcla: Elabora una mezcla de agua y bicarbonato de sodio.

Aplicar: Aplicar la mezcla y dejarla actuar entre cinco y diez minutos.

Frotar: Frotar bien con un cepillo.

Secar: Aclarar con un paño húmedo y dejar secar.

Con estos simples pasos verás que los rieles de tus ventanas quedan impolutos para afrontar el verano.