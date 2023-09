A veces, al ver una película o una serie, nos quedamos con la sensación de que el actor o la actriz que aparece en pantalla nos resulta familiar, pero no sabemos de dónde. Otras veces, confundimos a dos celebridades que tienen un parecido sorprendente, aunque no tengan nada que ver entre sí. ¿Te ha pasado alguna vez? Si es así, no te preocupes, porque no eres el único. Repasemos a continuación, el quien es quien de los famosos: descubre que estrellas se parecen a otras estrellas.

Las estrellas que se parecen a otras estrellas

Hay muchos casos de famosos que comparten rasgos físicos y que podrían pasar por hermanos, primos o incluso clones. Estos son algunos de los ejemplos más claros y lo cierto es que prácticamente todo el mundo coincide en que estas estrellas se parecen (casi) como dos gotas de agua,

Javier Bardem (54) y Jeffrey Dean Morgan (57)

Estos dos actores tienen en común su carisma en pantalla, su barba poblada y su mirada intensa. Ambos han interpretado a villanos memorables, como Anton Chigurh en «No Country for Old Men» y Negan en «The Walking Dead» , respectivamente. También han coincidido en el género romántico, con películas como «Vicky Cristina Barcelona» y «P.S. I Love You». A pesar de su parecido, Bardem es español y Morgan es estadounidense, y no tienen ningún parentesco conocido.

Jessica Chastain (46) y Bryce Dallas Howard (42)

Estas dos actrices rubias y de piel pálida han sido confundidas en más de una ocasión por los fans y los medios. Ambas han participado en películas de gran éxito, como «The Help» y «Jurassic World», respectivamente. También han compartido pantalla en la película «The Village», donde interpretaron a dos hermanas. Aunque tienen una gran amistad, no tienen ningún vínculo familiar. Chastain es estadounidense y Howard es británica.

Katy Perry (38) y Zooey Deschanel (43)

La cantante y actriz podrían ser gemelas separadas al nacer. Tienen el mismo color de pelo, los mismos ojos azules y la misma sonrisa. Ambas han triunfado en el mundo del entretenimiento. Perry con «I Kissed a Girl» , mientras que Deschanel con películas como «The Smurfs» y «(500) Days of Summer». Incluso se hizo broma sobre su parecido en un video musical de Perry, «Not the End of the World», donde Deschanel se hace pasar por ella.

Margot Robbie (33) y Emma Mackey (27)

Estas dos actrices rubias y de ojos claros tienen un aire muy similar, sobre todo cuando se maquillan de forma parecida. Ambas han destacado por sus papeles en películas y series de Netflix, como «I, Tonya» y «Sex Education», respectivamente. También han interpretado a personajes históricos, como la reina Isabel I de Inglaterra y Emily Brontë. Aunque se parecen mucho, Robbie es australiana y Mackey es francesa.

Natalie Portman (42) y Millie Bobby Brown (19)

Estas dos actrices morenas y de rasgos delicados tienen una gran diferencia de edad, pero también un gran parecido. Ambas empezaron su carrera desde muy jóvenes, con películas como «Léon: The Professional» y «Stranger Things 18». También han participado en sagas de ciencia ficción, como «Star Wars» y «Godzilla». Aunque no se conocen personalmente, Portman ha expresado su admiración por Brown y le ha dado consejos para su futuro. Portman es israelí y Brown es británica.