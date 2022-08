¿Qué y cómo puedes reclamar a un hotel? Irse de vacaciones y alojarse en un hotel es algo que todos hemos hecho en alguna que otra ocasión y aunque generalmente solemos tener una buena experiencia o de hecho, incluso repetimos con el mismo hotel cuando volvemos a viajar al mismo destino, puede que en ocasiones la experiencia no sea tan buena y tengamos que hacer una reclamación. Lo ideal es hacerlo en el momento y en el caso de tener que solicitar precisamente la hoja de reclamaciones, no dudar en pedirla ya que están obligados a dárnosla. Pero no sólo eso. Conoce bien qué cosas puedes reclamar y la mejor vía para hacerlo.

Qué reclamar en un hotel

A la hora de encontrar un hotel que no te de problemas o en el que no tengas que acabar reclamando nada, es importante que te informes bien antes de hacer la reserva, leyendo las opiniones en foros y en internet, intentando que sea un hotel con suficientes estrellas para ofrecer un buen servicio y también, que te dejen claro desde el principio las condiciones para poder reservar una de sus habitaciones, y también qué características tiene dicha habitación.

De este modo te será casi imposible que te lleves sorpresas, pero si aún así no consideras que han tenido un buen servicio o la experiencia en el hotel no ha sido como esperabas siempre puedes reclamar. En concreto, estas son las cosas que puedes reclamar y la manera en la que hacerlo.

No te dan la habitación que has reservado: Puede ser que al llegar la habitación que reservaste no se corresponda con la que te han dado. Por ejemplo que no tenga vistas al mar cuando la pediste así o que no esté adaptada para minusválidos. Bastará con llamar o bajar a recepción ya que generalmente no ponen pegas en darnos otra habitación aunque todo será cuestión de si el hotel ya está lleno o no. En caso de que se nieguen puedes solicitar la hoja de reclamaciones o consultar para que te adecúen el precio a lo que te han dado porque tal vez es más barato.

No cumplen lo que prometen : Si te han promocionado un servicio o las instalaciones no son como se describen puedes también reclamar.

: Si te han promocionado un servicio o las instalaciones no son como se describen puedes también reclamar. Si te roban: En el caso de que entren a tu habitación y te roben puedes reclamar en la recepción. Lo normal es que se llame a la policía porque el hotel no se hará responsable de lo robado. Otra cosa es que lo que se han llevado estuviera dentro de la caja fuerte de la habitación y que al llegar al hotel hicieras una declaración de lo que ibas a meter dentro. En ese caso sí que se deben hacer cargo. Además, si tienen cámaras de seguridad deberán poner las imágenes a tu disposición para que sepas quién es el ladrón y de hecho la policía será la que se encargue de esto.

Si sufres un accidente : Puedes reclamar e incluso recibir una indemnización en el caso de que tengas un accidente por culpa del estado de las instalaciones. En el caso de intoxicación alimentaria, lo normal es que denuncien desde el hospital en el que te traten y que el hotel tenga que someterse a una inspección.

: Puedes reclamar e incluso recibir una indemnización en el caso de que tengas un accidente por culpa del estado de las instalaciones. En el caso de intoxicación alimentaria, lo normal es que denuncien desde el hospital en el que te traten y que el hotel tenga que someterse a una inspección. Ruidos, olores y limpieza de las habitaciones : Si la habitación está sucia, se oyen ruidos por ejemplo del aire acondicionado o los olores de la cocina puedes reclamar en recepción.

Trato del personal : El trato de los trabajadores del cliente debe ser cordial y educado con el cliente y viceversa.

: El trato de los trabajadores del cliente debe ser cordial y educado con el cliente y viceversa. Reclamar por el contrato: Si has de reclamar cualquiera de los puntos que se reflejan en el contrato por la reserva que hiciste, debes hacerlo al hotel si has reservado a ellos directamente, pero en el caso de que la reserva sea por ejemplo vuelo+hotel, y que posiblemente habrás hecho a una agencia de viajes, debes reclamar a esta.

Cómo reclamar

Si has de reclamar por algo de lo mencionado, lo ideal es que bajes o llames a recepción y trates de solucionar la situación con el personal pero en el caso de que no te hagan caso o consideres que no te han dado una solución, solicita la presencia de la dirección.

Si el problema es mayor, podemos rellenar una hoja de reclamaciones de mod que quede registrada, de forma oficial, nuestra reclamación.

Cómo rellenar la hoja de reclamaciones

Los hoteles, y de hecho cualquier tienda, restaurante o establecimiento, están obligados a tener hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes. Debes rellenarla con tus datos, la fecha y explica detalladamente todo lo que crees que se debe reclamar.

El hotel tendrá que quedarse con el original y tú te quedarás con una copia que tienes que entregar en una oficina de consumo de la localidad. En caso de que el viaje se haya contratado por una agencia, debes hacer toda la reclamación a través de esta.