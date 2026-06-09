¿Por qué en los baños públicos hay váteres con forma de ‘U’?

Estamos acostumbrados a ver váteres con forma de U en lugares públicos, pero, ¿cuál es el porqué de este diseño? El diseño que se conoce como asiento de frente abierto tiene tres principales utilidades frente al diseño convencional. Para entender el diseño, hay que tener en cuenta la contaminación cruzada entre un usuario y el anterior. Segundo, la comodidad en la higiene íntima, especialmente en la de las mujeres. Por último, hay que tener en cuenta el mantenimiento operativo y la limpieza del inodoro.

Higiene

Según la Asociación Internacional de Fontanería de Oficios Mecánicos (IAPMO), los baños de uso público en espacios de alta concurrencia de personas tienen la obligación de contar con este tipo de asientos. Cabe la excepción en caso de contar con un dispensador automático de fundas protectoras.

La forma de poder reducir la contaminación cruzada entre los usuarios es emplear estos inodoros con forma de herradura. Ayudan a minimizar el riesgo de contacto con superficies con contaminantes, ya que eliminan parte de la superficie del inodoro. Al eliminarse la parte frontal, se elimina la superficie donde más gérmenes contaminantes se concentran.

Comodidad

La función higiénica no es la única que hay detrás de este diseño. La ausencia de parte frontal ayuda y facilita la higiene íntima de las mujeres y previene el contacto genital con las superficies del inodoro durante el proceso.

La comodidad tiene diferentes acepciones en el sentido de a quién nos refiramos. Ya habiendo hablado de los usuarios que utilizan los inodoros, hay que tener en cuenta a los usuarios que realizan el mantenimiento de estos. Teniendo en cuenta la ausencia de parte frontal de la tapa del inodoro, se hace más sencilla su limpieza. Además de la facilidad, el personal sanitario también puede realizar limpiezas más eficientes.

Como se menciona anteriormente, la zona frontal es la que tiene más probabilidad de contacto genital y probabilidad de suciedad, ya sea por orina u otras sustancias. Por tanto, se consigue que se mantengan limpios durante más tiempo y que se disminuyan los malos olores.

En contextos de lugares de mucha circulación de gente, este diseño se hace indispensable. Los tres factores mencionados hacen una diferencia real en la higiene y comodidad del usuario. Es por ello que numerosos países incorporan este diseño a nivel legal en sus códigos y normativas de construcción.