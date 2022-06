Los exámenes de Selectividad ya han comenzado para los alumnos de segundo de bachillerato de La Rioja y a partir de mañana para los de otras muchas comunidades, de modo que muchos de ellos ya estarán pensando en sus primeras pruebas, nerviosos ante las preguntas que se les van a plantear de las materias que han estudiado durante todo el curso. Ir con todo preparado es esencial (incluso haber repasado exámenes ya resueltos de convocatorias anteriores), pero además, cada estudiante debe tener muy claro lo que se puede hacer y lo que no en las pruebas EBAU de modo que vamos a repasar a continuación esas «normas» sobre el uso del Típex en Selectividad y otras cosas que debes saber al respecto.

Que usar y que no en Selectividad

A partir de la semana que comienza mañana lunes, se celebran los exámenes de Selectividad en varias comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco. En Andalucía, Cataluña y Ceuta y Melilla la convocatoria ordinaria tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de junio. Uno de los aspectos más importantes para los alumnos es el material con el que pueden acudir a los exámenes de Selectividad, como por ejemplo el típex. ¿Está permitido?

Lo cierto es que no. El uso del típex está terminantemente prohibido, y podría llevar incluso a la anulación total de la prueba. Por lo tanto, si un alumno se equivoca al escribir una determinada palabra por ejemplo, lo que debe hacer es tachar y escribir a continuación. Así de simple. Esto no resta puntos, pero aún así no conviene abusar. En los exámenes de Selectividad cada detalle cuenta y es importante dar la mejor impresión y ponérselo fácil a quien tenga que corregirlos. Y una hoja con decenas de tachones no da una buena sensación. Por este motivo es mejor pensar primero lo que vas a escribir, y con ello te evitarás tener una hoja llena de tachones.

¿Qué sucede si usamos típex?

Pero, ¿Qué es lo que puede suceder si un alumno utiliza típex en alguna de las pruebas de Selectividad? Exactamente lo mismo que si le cazan usando el teléfono móvil o una calculadora programable. Hay tres escenarios posibles: calificación del examen que está haciendo con 0 puntos, expulsión del aula o incluso la anulación total de la Selectividad.

Otras cosas que no podemos hacer en Selectividad

Además de estar completamente prohibido el uso de típex en los exámenes de Selectividad, así como el del smartphone (que debe estar apagado en todo momento) y el de la calculadora, los alumnos se arriesgan a que les suspendan o que les anulen la prueba si cometen algunos de estos fallos o acciones que están completamente prohibidas.

Comunicarse con cualquier otro estudiante o persona que esté tanto dentro o fuera del aula donde se celebra el examen.

con cualquier otro estudiante o persona que esté tanto dentro o fuera del aula donde se celebra el examen. Suplantar la personalidad (hacerse pasar por otro alumno) o falsificar documentos .

(hacerse pasar por otro alumno) o . Incumplir lo que indique el Tribunal y/o personas colaboradoras, siempre dentro del marco de aplicación de los criterios establecidos para realizar las pruebas de Selectividad.

y/o personas colaboradoras, siempre dentro del marco de aplicación de los criterios establecidos para realizar las pruebas de Selectividad. Alterar el orden mientras se desarrolla la realización del examen.

mientras se desarrolla la realización del examen. Ofender o desconsiderar a alguno de los miembros del Tribunal, así como al personal de apoyo, colaboradores, o compañeros.

¿Qué materiales están permitidos?

Cada alumnos debe llevar obligatoriamente el DNI u otro documento de identificación, un bolígrafo, un lapicero y una goma de borrar. Además, pueden llevar un bote de gel desinfectante, pañuelos desechables y una botella de agua transparente sin etiquetado.

En cuanto a los materiales, son los siguientes:

Diccionario de latín o griego para las pruebas de estas asignaturas: si incluyen alguna página de contenido literario deben ser extraídas o grapadas. No se permite ningún diccionario que no sea original ni ningún cuaderno suelto.

si incluyen alguna página de contenido literario deben ser extraídas o grapadas. No se permite ningún diccionario que no sea original ni ningún cuaderno suelto. Material de dibujo y pintura: para las pruebas de dibujo técnico II.

para las pruebas de dibujo técnico II. Calculadora: la calculadora no puede tener capacidad gráfica ni ser programable.

¿Existen medidas anti-COVID?

En 2021, debido a la pandemia del coronavirus, se impusieron una serie de medidas anti-COVID. El uso de la mascarilla era obligatorio en todo momento, los alumnos tenían que guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros y las ventanas de las aulas permanecieron abiertas en todo momento, pero este 2022 parece que la situación es radicalmente distinta.

De hecho, ya no se requiere el uso de la mascarilla la cual prácticamente hemos abandonado desde el pasado mes de abril. De hecho ya no es necesaria para exteriores y tampoco para interiores y en las escuelas e institutos ya no se usa dentro de las aulas, de modo que de cara a la Selectividad 2022 no parece que vaya a ser necesario que los alumnos que se examinen tengan que hacerlo con la mascarilla puesta. De todos modos, nadie la prohíbe tampoco de modo que si alguien se siente más seguro llevándola puede hacerlo sin problema.