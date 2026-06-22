La psicología sugiere que las personas que se olvidan de los nombres de otros no lo hacen por mala educación, sino que se enfocan en otros datos más relevantes para ellos

La generación actual experimenta una gran cantidad de estímulos por minuto al día. Por ello, la información que les llega entra en el cerebro en forma de mensajes, notificaciones, reuniones, responsabilidades familiares, tareas pendientes o preocupaciones econónicas, entre otras muchas. Esto produce que en el momento en el que una persona interactúa con otra que no conoce, su nombre no se quede grabado en su cerebro y se le olvide, debido a que la capacidad de retención no es la misma y esa información queda en segundo plano.

Algunas razones más detalladas

El órgano que retiene la información en el cuerpo de la gente necesita atención especial para tranformar una información momentánea en un recuerdo. Por ejemplo, cuando estamos ansiosos o estresados por las circunstancias del presente, un gran porcentaje de los recursos mentales se destinan a gestionar esas preocupaciones. Esto hace que sea normal que ocurra este fenómeno de olvido del nombre de una persona sólo unos minutos después de haberlo escuchado. Además, es frecuente que este hecho se interprete como una falta de interés o un descuido, la realidad es que está relacionado con la forma en la que vivimos.

Otras causas

Aquellas personas que se olvidan de los nombres con frecuencia tienden a estar profundamente presentes en la interacción. Aunque su foco se centra en el vínculo y el contenido por encima de los datos formales, y el cerebro descarta lo que considera menos esencial, según un artículo de Psychology Today.

Las características concretas

La psicología ha identificado cinco rasgos vinculados directamente con este patrón:

La importancia de la conversación. El nivel de concentración hace que el cerebro funcione de modo focalizado y que la información que no se considera clave para el desarrollo de la charla no siempre se almacene. Más atención a lo emocional que a datos concretos. Se centra en comprender al otro, captar matices emocionales, interpretar gestos, etc. El interés selectivo. Su atención se activa sobre todo cuando algo les provoca un gran estímulo o es significativo. El pensamiento asociativo. La mente conecta ideas, experiencias, sensaciones y conceptos en lugar de procesar de forma lineal.

Por tanto, el olvidarse del nombre de una persona a la que se conoce de nuevas se produce por un conjunto de emociones que no hacen que el cerebro procese e interiorice la información de forma clara.