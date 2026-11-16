La psicología explica por qué los adultos que recogen la basura del suelo tienen una característica especial: no creen que cuidar las calles sea responsabilidad de otros

Encontrarse un papel, una botella de plástico o un envoltorio tirado en mitad de la calle y agacharse para recogerlo, aunque no sea propio, es un comportamiento que dice más de lo que parece. Para algunas personas, mantener limpios los espacios públicos no es una tarea que corresponda exclusivamente a los servicios de limpieza o a quienes han generado los residuos. La psicología relaciona esta conducta con una característica muy concreta, ya que tener interiorizada la idea de que cuidar aquello que compartimos es una responsabilidad colectiva.

No es solamente una cuestión de limpieza

La psicóloga Leticia Martín Enjuto, directora del centro de psicología que lleva su nombre, ha explicado que algunas personas tienen «muy interiorizada la idea de que determinadas cosas no son únicamente responsabilidad de quien las ha hecho».

Esta manera de entender la convivencia hace que recoger un papel del suelo no se perciba como una obligación ajena, sino como una pequeña contribución al bienestar de todos. No se trata únicamente de tener una personalidad ordenada o de sentirse incómodo ante la suciedad, sino de reconocer que los espacios públicos también forman parte de nuestro entorno cotidiano.

Una investigación publicada en 2025 analizó precisamente este comportamiento. El estudio contó con 547 adultos australianos que recogían residuos durante sus paseos al aire libre. El 80% afirmó hacerlo habitualmente, al menos entre una y tres veces por semana. Entre sus principales motivaciones aparecieron la responsabilidad social, la conciencia medioambiental y la inspiración de otras personas.

La responsabilidad compartida influye

Otro trabajo publicado en abril de 2024, realizado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, estudió a 1.400 residentes para comprender cómo influyen las normas sociales en la prevención de la basura.

Los resultados mostraron que las expectativas sobre lo que está bien hacer pueden reforzar la responsabilidad individual. También observaron que, cuando alguien cree que los demás ya se encargan de proteger el entorno, puede disminuir su propia sensación de obligación.

El entorno también modifica nuestra conducta

La influencia de quienes nos rodean resulta especialmente importante. Ver a otras personas cuidar una plaza, una playa o un parque puede animarnos a repetir ese comportamiento. Por el contrario, encontrar un espacio lleno de desperdicios puede transmitir la impresión de que nadie se preocupa por mantenerlo.

Por eso, los especialistas destacan la importancia de fomentar pequeños hábitos de convivencia. Recoger un residuo ajeno no significa asumir las obligaciones de quien lo ha tirado ni sustituir los servicios municipales, sino entender que cuidar los espacios comunes también depende de la implicación ciudadana.