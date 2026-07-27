Proverbio chino: «Hombres, cada uno de ellos será mi maestro. Tomaré las virtudes de uno y las imitaré, y los defectos del otro y los corregiré en mi»

Todos los proverbios resumen grandes enseñanzas que consiguen calar entre generaciones y nos acercan el pensamiento y la cultura de una época. Consiguen resumir el sentir de una generación, etnia o una parte de la sociedad y muchos de ellos merecen ser recordados, ya que se pueden aplicar en la actualidad.

El filósofo Confucio dejó esta cita que nos hace reflexionar: «Si estoy caminando con otros dos hombres, cada uno de ellos me servirá de maestro. Escogeré las buenas cualidades de uno para imitarlas y las malas cualidades del otro para corregirme a mí mismo». Esto encierra una enseñanza muy valiosa: la capacidad de aprender de todas las personas que forman parte de nuestra vida.

Según esta visión, hay que observar las virtudes de los demás para poder incorporarlas a nuestra conducta y, al mismo tiempo, fijarnos en sus defectos para evitar cometer los mismos errores que ellos. El aprendizaje no depende únicamente de maestros, expertos o figuras de autoridad. Cada encuentro que tengamos se puede convertir en una lección.

Humildad

Confucio también invita a practicar la humildad, ya que, con bastante frecuencia, se tiende a juzgar a los demás, señalando sus aciertos y errores. Pero en vez de eso, uno se tendría que preguntar qué se puede aprender de cada situación y cómo podemos aplicarlo en nuestra propia vida, recordando que nadie es perfecto. La clave de esto es mantener una actitud abierta, reflexiva y dispuesta a aprender constantemente.

Dos mil años después de la cita, Confucio nos llama a transmitir un mensaje universal: el crecimiento personal no depende solo de nuestras experiencias, sino también de nuestra capacidad para observar a quienes nos rodean. Cuando se reconocen las virtudes que hay que imitar y los errores a evitar, cada ser humano tiene la oportunidad de ser mejor.