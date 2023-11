Los fontaneros tienen muy claro qué productos no son nada buenos para limpiar tu inodoro, estos nunca los debes usar en tu casa. Uno de los espacios de la casa más importantes, aunque no lo parezca, es el inodoro. Pasamos muchas más horas de las que nos imaginamos y de él depende gran parte del funcionamiento de las cañerías de casa. Cualquier problema en el inodoro puede acabar derivando en un mal para toda la vivienda. Los fontaneros saben bien qué debemos hacer y qué no para que esté en perfectas condiciones.

No uses estos productos en el inodoro

Hay algunos elementos que quizás nunca hubieras imaginado que no son nada buenos para limpiar tu inodoro. A la hora de conseguir una limpieza total, debes tener en cuenta lo que supone darle a tu inodoro lo que necesita. No por ponerle más productos queda más limpio.

Puede que, con nuestro afán de limpieza, estemos provocando algo mucho peor de lo que nos imaginamos. Es importante hacernos con un tipo de productos que sean adecuados, pero también invertirlos en la justa medida. No todos los inodoros se ensucian de la misma forma.

Las típicas pastillas de legía que podemos poner para limpiar el inodoro por dentro y hacer de esta manera que no huela, pueden acabar siendo peor de lo que imaginamos. Es importante darle a nuestro inodoro lo mejor, pero cuidado, porque podemos estar afectando de lleno a unas cañerías que quedarán especialmente tocadas por estos productos químicos.

En general, todo lo que le ponemos al inodoro o en la limpieza de las zonas que más cuestan de tener en perfectas condiciones, son químicos. Lo ideal es usar en ese caso productos más ligeros, tipo aerosoles o cualquier otro tipo de producto que afecte a la superficie del inodoro y no a sus profundidades, según los expertos.

Por lo que, también es importante usar algunos limpiadores naturales que, aunque no son tan potentes, son una forma de evitar el deterioro de esta parte de la casa tan importante. Si puedes hacerte con algunos limpiadores de este tipo, no lo dudes, hazte con ellos.

Los expertos son los que conocen mucho mejor la forma de funcionar de las cañerías y el inodoro, por lo que pueden aconsejar mejor qué productos hay que ponerte y cuáles será mejor que huyamos de ellos.