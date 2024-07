No volverán a pisar tu casa: el método clave para acabar con las cucarachas

Son un clásico del verano: las cucarachas invadiendo una casa. Estos insectos siempre suelen hacer acto de presencia en millones de hogares españoles y lo que puede ser una simple anécdota se puede convertir en tradición en caso de que pongan huevos y se queden a vivir sobre los cimientos de tu vivienda. Esto puede suponer un problema que hay que saber atajar con el objetivo de no llevarse más de un susto, principalmente por las noches.

Tener alguna cucaracha en casa es algo que ha pasado a todo hijo de vecino en los últimos años. No tiene nada que ver con el tipo de casa o su limpieza, este insecto simplemente aparece buscando comida o agua y una de sus principales características es que son de escondite fácil, lo que le permite refugiarse en grietas o demás espacios diminutos que les hace indetectables. Lo normal es que vayan de vivienda en vivienda a través de las tuberías o son las mismas personas las que las introduzcan desde el exterior en bolsas, mochilas, maletas u otro elemento que metamos en su domicilio.

Lo primero que hay que tener claro con las cucarachas es que no muerden ni pueden atacar a ningún humano. Su presencia es más incómoda por la sensación que producen a la vista que por lo que pueden general. Si es cierto que si se reproducen y persisten en tu casa durante un tiempo pueden ocasionar algunos problemas de asma o incluso puede provocar que aparezca alguna alergia en los integrantes del domicilio. Por ello es mejor intentar que abandonen la vivienda porque son de fácil reproducción.

Cómo acabar con las cucarachas en casa

Hay muchas formas de acabar con las cucarachas en una casa y uno de los principales métodos tiene que se utilizan son los insecticidas o las bolas de naftalina, que se utiliza para las polillas, y que también puede servir para acabar con estos insectos.

Si no queremos recurrir a lo químico, también hay otro elemento natural que es mano de santo contra las cucarachas y hará que se marchen en desbandada de tu domicilio. Este truco simplemente consiste en dejar una piña de pino en las zonas que suelan acudir estos insectos dentro de la vivienda. La presencia de este elemento espantará ipso facto a las cucarachas y dejarás de tener un problema en casa.

¿El motivo? Según afirman los expertos, la piña del pino desprende unos ácidos y olores que resultan desagradables para las cucarachas. Esta representa una opción saludable y natural que será tan efectiva como los elementos químicos que se utilizan para el mismo fin. Otro producto natural que también es infalible para las cucarachas es el orégano, un producto que no suele faltar en las cocinas de media España.

Según los expertos, el orégano tiene una eficacia del 95% contra las cucarachas y es posible llegar al 100% si este ingrediente se aliña con vinagre, que potenciará el olor que desprende y que espantará a todos estos insectos de tu domicilio.

Prevención contra las cucarachas

Prevenir la llegada de cucarachas a una vivienda no es fácil porque es posible que las introduzcas tú mismo en el domicilio en forma de huevos y comiencen a reproducirse en cualquier punto de la casa. Ante esta situación es recomendable mantener limpios el suelo y los electrodomésticos. También es aconsejable no acumular basura en casa principalmente en los meses de verano ya que las cucarachas son expertas en vivir ahí.

También es aconsejable guardar todos los alimentos que sobran dentro de recipientes incluida las comidas de las mascotas. Ahí que recordar que las cucarachas entran a las casas buscando comida y bebida. Por ello tampoco hay que dejar restos encima de la encimera. Si tienes alguna pequeña grieta en tu domicilio también es recomendable apañarla, ya que son expertas en resguardarse en estas zonas, al igual que en las tuberías, que tendrá que arreglar de forma rápida si tienes un problema en ella.

Si has seguido todos los pasos y tienes la mala fortuna de que las cucarachas se han reproducido en tu casa y no funcionan estos método, no lo dudes y consultas con un grupo de especialistas que las borrarán del mapa en un par de sesiones… aunque te toque rascarte el bolsillo.