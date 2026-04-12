Ni es polen ni da alergia: el significado de la pelusa blanca que parece algodón y vuela estos días por todas partes

Ahora que ha comenzado la primavera, ha aparecido en muchísimas ciudades de España una pelusa blanca que parece algodón. Al coincidir con la época de alergias, muchas personas creen que sus síntomas se deben a esta pelusa, pero realmente no es así. Su nombre es «vilano» y no es polen, sino el «envoltorio» de las semillas del chopo, el cual facilita su dispersión. Es completamente inocuo y, por ende, no provoca alergia.

Sin embargo, según alertan los profesionales de la salud, sí puede arrastrar otros pólenes que sí causan alergia, pero esto es una simple coincidencia. El verdadero problema del volano es que es muy inflamable, así que el riesgo de provocar un incendio en el monte con una simple chispa es muy alto.

¿Qué significa la pelusa blanca que parece algodón?

«Muchos pacientes acuden a la consulta equivocados con la pelusa que ven volando y creen que produce alergia», señala a Eltiempo.es Jesús Jurado-Palomo, doctor alergólogo del Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. «Pero la pelusa blanca que se ve volando en la primavera no es la responsable de los síntomas de alergia. Las partículas de polen tienen un tamaño de 2.5 a 250 micrómetros, necesitaríamos un microscopio para poder visualizarlas, mientras que este algodoncillo blanco que envuelve las semillas del chopo se puede apreciar a simple vista», explica.

El vilano de los chopos presenta una particularidad que conviene no ignorar: es altamente inflamable y puede arder con gran rapidez. Por ello, conviene extremar las precauciones, apagar bien las colillas y evitar cualquier fuente de fuego cerca de esta pelusa blanca que parece algodón.

Chopo

El chopo, también llamado álamo, pertenece al género Populus y cuenta con unas 40 especies. En la península Ibérica, las más habituales son el Populus nigra (chopo negro) y el Populus alba (álamo blanco). Se trata de un árbol caducifolio que puede alcanzar entre 20 y 30 metros de altura, con un tronco recto y robusto. Sus hojas, de forma triangular o acorazonada, crecen de manera alterna y miden entre cinco y diez centímetros de largo y cuatro a ocho centímetros de ancho.

En primavera, el fruto en forma de cápsula libera pequeñas semillas cubiertas por un vilano blanco, una pelusa que parece algodón. Este mecanismo, conocido como anemocoria, permite que se dispersen con el viento.

Polen

«El polen es un polvo fino formado por una gran cantidad de partículas, es decir, por el conjunto de granos diminutos contenido en las anteras de las flores. El polen tiene un papel esencial en la reproducción de las plantas con flores, cuando estas florecen el polen está presente en el aire que respiramos y puede desencadenar reacciones alérgicas en personas sensibles, como rinitis, conjuntivitis y, en los casos más graves, crisis de asma», detalla la Comunidad de Madrid.

El sistema ED Palinocam de la Comunidad de Madrid ha registrado en la semana 15 de 2026 (del 6 al 12 de abril) niveles elevados de polen total, con importantes variaciones entre municipios. Destacan valores muy altos en Getafe, que alcanzó 3.057 el 6 de abril, y en Madrid-Ciudad Universitaria con picos cercanos a 1.951 y 1.983 en los primeros días.

También destacan Alcalá de Henares y Alcobendas, con cifras superiores a 1.500 en varias jornadas. En contraste, zonas como Collado Villalba o Coslada muestran niveles más moderados. La media semanal refleja concentraciones significativas, con valores como 1.212 en Alcalá o 1.182 en Alcobendas.

Consejos prácticos

En primavera, incluir en la rutina diaria unos minutos al aire libre, en contacto con la naturaleza, puede marcar la diferencia en el bienestar mental. Además, es recomendable combinar la actividad física en el gimnasio con paseos por parques o entornos naturales y, cuando se esté en plena naturaleza, respirar de forma consciente y practicar la atención plena.

También se puede incorporar el «verde» en casa mediante plantas, creando espacios que favorezcan la desconexión. Durante los fines de semana o días libres, practicar actividades como el «baño de bosque» ayuda a mejorar el estado de ánimo, reducir el ritmo cardíaco y favorecer el descanso.

En cuanto a la alimentación, es importante consumir frutas y verduras de temporada, así como mantenerse bien hidratado bebiendo al menos dos litros de agua al día, pudiendo alternar con infusiones. Asimismo, conviene ventilar la vivienda en las últimas horas del día y, en jornadas ventosas, cerrar ventanas y revisar los filtros del aire acondicionado para evitar la entrada de alérgenos.

Respecto a las alergias, ante la aparición de síntomas es aconsejable consultar con el equipo médico. Si ya se han sufrido episodios previos, se recomienda llevar siempre la medicación pautada, incluidos los inhaladores. Además, es conveniente evitar actividades en las horas de mayor concentración de polen, generalmente entre las 5:00 y las 10:00 horas, y entre las 19:00 y las 22:00 horas, así como consultar los niveles de polen antes de planificar actividades al aire libre. El uso de mascarilla y gafas de sol también puede ayudar a reducir la irritación.