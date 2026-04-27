Ni Ormuz ni Bering: el estrecho más conflictivo es español y en él han ocurrido más de 134 naufragios

Cuando se habla de pasos marítimos peligrosos, suenan nombres como el estrecho de Ormuz o el de Bering, que dominan actualmente el debate global. Sin embargo, la historia y la arqueología muestran otro lugar mucho más cercano de lo que creemos, el Estrecho de Gibraltar. En sus aguas, frente a la costa de Cádiz, se han documentado al menos 134 naufragios, una cifra que confirma su papel como uno de los puntos más conflictivos del mar.

Un paso estratégico lleno de riesgos

El estrecho de Gibraltar es mucho más que una frontera natural entre Europa y África. Es la única conexión que existe entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, lo que lo convierte en un paso que es obligatorio para el comercio marítimo internacional.

Este carácter único provoca que miles de barcos crucen sus aguas de forma constante durante el año. A lo largo de la historia, esa concentración de barcos ha generado un entorno dado a colisiones entre embarcaciones, errores de navegación y multitud de conflictos navales.

Todo esto no es una casualidad, ya que quien controla el estrecho de Gibraltar controla una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

134 naufragios

Este dato es contundente. Investigaciones recientes, como el Proyecto Herakles, que ha sido liderado por universidades españolas, han identificado al menos 134 naufragios en la bahía de Algeciras.

Estos restos hallados abarcan más de dos mil años de historia, desde el siglo V a. C. hasta la Segunda Guerra Mundial. En apenas unos kilómetros se concentran más de 150 yacimientos subacuáticos, lo que convierte esta zona en uno de los mayores archivos arqueológicos marinos de toda Europa.

Lejos de ser casos aislados de naufragios, esto refleja algo constante a través de la historia, que navegar por el estrecho de Gibraltar nunca fue algo sencillo.

Comercio y guerras

Durante los siglos, la zona funcionó como un «puerto de espera». Los barcos se detenían en este punto antes de cruzar el estrecho, lo que aumentaba el riesgo de accidentes, ataques por parte de otras embarcaciones o temporales inesperados.

A esto también se le debe sumar el papel que tiene en conflictos militares. En el fondo marino se han encontrado desde embarcaciones comerciales hasta cañoneras del siglo XVIII, que son embarcaciones de guerra de pequeño tamaño y ligeras, que están equipadas con uno o más cañones. También se han hallado restos vinculados a la Segunda Guerra Mundial.