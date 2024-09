Ni 5 ni 15 minutos: el tiempo máximo que deberías estar sentado en el baño

Hay un tiempo máximo que deberías tener en cuenta a la hora de estar sentado en el baño. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos ayude a mejorar nuestra salud de forma efectiva. En definitiva, ir al baño debe ser una tarea que podría acabar siendo de lo más rutinaria, no hay nada que podamos hacer que se adapte a una serie de elementos que nos acompañarán en estos días. Hoy en día estamos muy pendientes de algunos elementos que nada tienen que ver con lo que sería habitual.

Ni 15 ni 5 minutos

La odisea de ir al baño por la mañana depende en gran medida de cada persona.

Este ritual que nos dota de tiempo para pensar, de privacidad, pero también de dar rienda suelta a una serie de elementos que debemos empezar a tener en cuenta. Lo que mejor nos puede hacer sentir ese ese proceso que nos sumergirá de lleno en una nueva realidad marcada por el tiempo.

Podemos dedicarle más o menos tiempo a esta necesidad fisiológica que, además, puede tener una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Ir al baño dice mucho de nuestra salud, no sólo lo que expulsamos puede darnos pistas de lo que pasa en nuestro interior.

También en el exterior podemos tener algunas pistas que nos hacen tener en cuenta lo que está por llegar. Si queremos ganar en salud, debemos tener en cuenta, lo que dicen los expertos de nuestra salud.

Este es el tiempo máximo que deberías estar sentado en el baño

El tiempo máximo que debes estar sentado en el baño

Siguiendo lo que dice en The Washington Post: «Por lo general, no quieres pasar más de unos 10 minutos en promedio», dijo el Dr. Roshini Raj, gastroenterólogo de la Universidad de Nueva York Langone, y autor de «Gut Renovation», un libro sobre salud digestiva. Aunque Raj reconoció que, al igual que con muchas cosas en medicina, no hay una respuesta única, señaló tres posibles puntos de dolor para los cacas preocupados».

Siguiendo con la misma explicación: «En primer lugar, estar sentado durante períodos prolongados de tiempo podría provocar hemorroides, a veces venas hinchadas dolorosas en el área anal. Parte de eso se reduce al diseño funcional único del inodoro.

«Hay un agujero en el medio», dijo Raj. «Y entonces el área anorectal real cuelga un poco más abajo que la parte que está soportada: tus muslos. Solo por esa posición, la gravedad está causando que todo cuelgue un poco, y eso está causando presión en las venas. Así que incluso si no te estás esforzando, si solo estás sentado allí pensando en otra cosa, haciendo otra cosa, hay algo de presión que se está aplicando a esas venas».

Además de: «Más sutilmente, también existe el riesgo de que su cuerpo comience a ignorar sus propias señales. Peristalsis es el nombre de las contracciones progresivas que mueven las heces a través del intestino hasta el recto. Pero sentarse en el inodoro durante largos períodos de tiempo sin hacer nada puede obstaculizar ese proceso».

Pero lo peor podría llegar con este tiempo prolongado en el baño: «Si estás sentado durante demasiado tiempo y no vas al baño, ese tipo de proceso realmente se detiene», dijo Raj. «Su cuerpo también puede comenzar a no reconocer esas señales, por lo que puede provocar estreñimiento si está sentado durante períodos prolongados de tiempo en el inodoro sin tener una evacuación intestinal». Este riesgo, señaló Raj, es más probable que sea uno de los muchos factores en problemas como el estreñimiento, en lugar de la fuerza impulsora. Luego está el factor más obvio: los baños pueden ser asquerosos. La investigación muestra que una descarga de inodoro puede aerosolizar patógenos, propagándolos a superficies cercanas. Eso puede incluir tu teléfono, si lo desposas en un lavabo junto al inodoro, por ejemplo. Pero incluso más allá de las bacterias en aerosol, existen riesgos que plantea la mala higiene. «Veo a muchas personas que contraen una intoxicación alimentaria o contraen cosas diferentes por no tener buenas prácticas de higiene en el baño», dijo Raj. Si estás jugando videojuegos o usando tu teléfono en el baño, probablemente estés tocando muchas cosas que tal vez no quieras en tu dispositivo. «Solo pienso que, en términos generales, si estás en el baño teniendo una evacuación intestinal o tratando de tener un movimiento, no deberías usar tus dedos en nada más».