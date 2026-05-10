Lo llamaban locura, pero 2000 años después la ciencia confirma la máxima de Epicteto: «Tu mente inventa tu realidad»

La máxima de Epicteto, lo llamaban locura, pero 2000 años después la ciencia confirma lo que pensábamos que era una simple frase sin sentido. La realidad es que nuestra mente dice mucho de una realidad que nos golpea con mucha fuerza, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Los pensamientos pueden ser los que acaben creando nuestra realidad.

Es hora de saber lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente tenemos una serie de pensamientos que van llegando en estos días. Es importante analizar estos pensamientos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que cada elemento cuenta. Es hora de saber qué dice la ciencia de una frase que parecía una locura hace 2000 años, pero puede acabar siendo una realidad en estos días en los que realmente pueden acabar siendo los que nos preguntamos el sentido de la vida. Este tipo de elementos pueden convertirse en la máxima de un Epicteto que se convertirá en una realidad abalada per la ciencia.

Tu mente inventa tu realidad la ciencia lo confirma

La ciencia confirma lo que la mente inventa, una realidad que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un marcado cambio.

La manera de pensar en estos días en los que realmente puede convertirse en una realidad. La mente tiene mucho que ver con una realidad que depende de la manera en la que vemos el mundo o como nos lo muestra este tipo de elementos que acaban formando nuestro día a día.

Será ese momento en el que realmente podríamos empezar a tener en consideración, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Será ese momento en el que podremos empezar a visualizar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, estaremos muy pendientes de ellas.

Lo confirma la ciencia como este tipo de elementos pueden acabar siendo los que nos dará en estos días en los que realmente nos hará pensar en que lo que decían los antiguos filósofos hoy en día se confirma.

2000 años después la ciencia confirma esta máxima de Epicteto

La máxima de Epicteto ha sido confirmada por la ciencia 2000 años después, algo que quizás nos sorprenderá y nos dará una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Esta máxima puede acabar siendo la que marcará a partir de ahora nuestras vidas.

Los expertos de Psycology Today nos explican en un reciente artículo que: «Ahora, aquí es donde la parte de crear se pone realmente seria. Tus pensamientos, si los piensas una y otra vez, y les asignas la verdad, se convierten en creencias. Las creencias crean una lente cognitiva a través de la cual interpretas los eventos de tu mundo y esta lente sirve como un filtro selectivo a través del cual tamizan el entorno en busca de evidencia que coincida con lo que creen que es verdad. Por ejemplo, si la creencia que formas cuando tu pareja rompe contigo es: no soy lo suficientemente atractivo, y luego vas a una fiesta donde 10 personas te dicen que te ves genial y una persona dice que tu atuendo es interesante, es probable que vayas a casa y te fijes en el comentario «interesante». Podrías pensar otros pensamientos consistentes con tu creencia tales como: ¿por qué siempre elijo la ropa equivocada, no tengo estilo, otras personas se visten mucho mejor que yo, debo parecer un perdedor, no es de extrañar que mi ex me haya dejado. Las otras 10 personas que dijeron que te veías muy bien podrían no haber existido. Solo tomaste la evidencia del entorno que era consistente con tu creencia, que luego reforzó tu creencia original de que no eres lo suficientemente atractivo».

Siguiendo con la misma explicación: «Debido a que el sistema de filtrado selectivo del cerebro, a menudo referido como cebado, funciona en un modelo de activación/inhibición, cuando el cerebro está cebado por una cierta creencia para buscar algo, apaga las redes neuronales competidoras, por lo que en realidad tienes dificultades para ver evidencia en contra de una creencia ya existente. Es por eso que las personas que están deprimidas ven un mundo más deprimente. También es por eso que estás tan convencido de que tu visión del mundo es la «verdad». Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que están participando en la creación de su propia versión de la verdad. Lo que tomas del entorno a través de tu filtro de creencias se convierte en tu autoconcepto. Tu concepto de ti mismo está compuesto por las creencias Yo soy acerca de quién eres actualmente, y creencias de yo puedo acerca de quién eres capaz de ser en el futuro. A partir de estas declaraciones Yo soy y yo puedo, creas historias y narrativas sobre quién eres, qué te dices a ti mismo y a otras personas todo el día. No soy lo suficientemente bueno, no soy adorable, no puedo hacerlo, soy inteligente, soy capaz, puedo lograr mis objetivos. Eres el personaje principal de tu historia y escribes el guion basado en tu propio concepto que es en gran parte autocreado».