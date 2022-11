Letra y significado del himno de Gales

El Himno Oficial de Gales se llama «Hen Wlad Fy Nhadau» y traducido habitualmente se conoce como ‘La Tierra de mis padres’, aunque si se tradujese literalmente la manera correcta sería ‘El viejo país de mis padres’. Esta canción data del 1856 y fue escrita por Evan James. La letra de este poeta se complementa con la melodía que fue compuesta por su hijo James. Descubre más detalles sobre su historia, letra y significado.

La historia del himno y su significado

El manuscrito más antiguo de este himno aún se conserva y se encuentra en la Biblioteca Nacional de Gales. Esta letra busca representar el amor de los galeses por su patria y el orgullo de pertenecer a estas tierras. Se dice que fue cantada por primera vez en público en una pequeña capilla que se encuentra en un público cercano a Pontypridd.

Este himno se aleja de la negatividad y en sus letras se puede leer el amor de la población por Gales, sus tierras y la belleza que acompaña el lugar, así como los orígenes del mismo. La versión oficial del himno de Gales solo tiene una versión oficial y es en galés, pero aquí te compartimos su versión oficial, en inglés y en español.

Letra oficial del himno de Gales

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,

Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,

Dros ryddid gollasant eu gwaed.

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad.

Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,

O bydded i’r heniaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,

Pob dyffryn, pob clogwyn, i’m golwg sydd hardd;

Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si

Ei nentydd, afonydd, i mi.

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,

Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,

Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,

Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

Traducción del himno al inglés

The old land of my fathers is dear to me,

A land of poets and singers, famous men of renown;

Her brave warriors, very splendid patriots,

For freedom they lost their blood.

Country, country, I pledge to my country.

While sea her wall, may naught befall

O may the old language endure.

Old mountainous Wales, paradise of the poet,

Every valley, every cliff, are loveliness;

Through patriotic feeling, so charming

Its streams and rivers to me.

If the enemy oppresses my land under his foot,

The old language of the Welsh is as alive as ever,

The muse is not hindered by the hideous hand of treason,

Nor silenced the harp of my country.

Traducción del himno al español

La tierra de mis padres es tan querida para mí,

tierra de poetas y cantantes, famosos hombres de renombre

Sus bravos guerreros, maravillosos patriotas,

por la libertad dieron su sangre.

Tierra, tierra, juro lealtad a mi tierra

Mientras el mar sea su muro, que no pueda jamás,

caer el viejo idioma.

Viejo montañoso Gales, paraíso del bardo,

adorados son sus valles y acantilados,

por amor a la patria, son tan preciosas

sus arroyos para mí.

Si el enemigo oprime mi tierra bajo sus pies,

el viejo idioma de los galeses seguirá siempre vivo

La horrible mano de la traición no puede impedir la musa

ni silenciar el arpa de mi país.