¿Es legal dormir en el coche en España?

Dormir en el coche en España puede conllevar una serie de sanciones que quizás no conocemos, pese a estar permitido cumpliendo con unos requisitos. El boom de las furgonetas camperizas o de las caravanas ha llegado después de la pandemia para quedarse. Todo parece indicar que se trata de una forma de viajar que puede tener sus consecuencias si no se conocen las reglas de circulación. Mucho cuidado porque estamos ante una forma de dormir en el coche que quizás desconozcamos y que antes que nada debes saber que está permitida con algunos matices.

Domir en el coche en España es legal

La DGT lo recomienda incluso ya que se trata de una forma de asegurar el recorrido en trayectos largos. El hecho de que el conductor pueda descansar en caso de que tenga sueño, salva vidas. Especialmente en estos días de comidas abundantes y de desplazamientos, debemos tener en cuenta que lo primero es la seguridad.

Todos nos podemos quedar dormidos al volante, nadie está a salvo de un descuido que se lleva por delante la vida de cientos de personas cada año. Despertarse cuando ya es tarde o directamente, no despertarse nunca, es algo que puede pasar. Por lo que lo mejor y lo más recomendable es parar el coche y descansar antes de que sea tarde.

Planificar las salidas en coche con sus respectivos descansos es fundamental. En ese caso dormir en el coche es una recomendación que también se aplica a los conductores profesionales. Recorrer una ruta de varias horas, acaba implicando descansar durante la misma, especialmente si se han cumplido las horas reglamentarias, no hay otra alternativa posible.

En estos casos está totalmente permitido y hasta necesario, pero mucho cuidado en dónde se realizan estos descansos, ahí está el principal problema que ha hecho correr el rumor que dormir en el coche es ilegal. No se puede dormir en cualquier lugar, hay sitios que están prohibidos.

Estos son los lugares en los que es ilegal dormir en el coche en España

Un hecho fundamental que debes tener muy en cuenta es que el coche debe estar aparcado correctamente. Debes dejar el coche en una zona habilitada para el aparcamiento. De tal forma que en caso de que un agente de la autoridad solicite la documentación del vehículo se la puedas facilitar. Todo debe estar en regla o te expones a una multa.

Dormir dentro del coche está permitido. Por muy bien estacionado que este el coche y tengas los papeles en la mano, en ningún caso se permite que duermas fuera del coche o acampes. En ese sentido te podrían multar si lo haces. Hay zonas habilitadas de camping en donde sí que podrías dormir, dentro del coche.

Por último, hay zonas prohibidas, la más importante y que quizás no conozcas es que no puedes dormir en la playa. Aunque puede parecer muy idílico poner en coche en la playa y despertarse con el ruido de las olas, no es posible. La ley de costas lo impide y en caso de hacerlo te costará una buena multa.

Tampoco se puede dormir en Parques Nacionales. Son zonas que tienen unas restricciones para conseguir que se mantengan en perfectas condiciones y una de las más directas. Es el no acampar y dormir bajo ningún concepto. Si tienes una furgoneta camperizada debes tener en cuenta que aunque te parezca muy bonito dormir en plena naturaleza, es poco probable que puedas hacerlo.

Esta es la normativa en cuanto a poder dormir en el coche en España, a partir de ahora ya sabes qué puedes y no puedes hacer.