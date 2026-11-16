Laura Gómez, profesora de Matemáticas: «Las tapas de las alcantarillas son redondas porque es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma»

Están por todos lados. Cada día observas decenas de ellas y ni te das cuenta. De hecho, hace poco apareció una de Madrid en Bielorrusia, a 2700 kilómetros de distancia. Hablamos de las tapas del alacantarillado. Y estas son, bajo el punto de vista matemático, una solución a varios problemas de la geometría y la física.

De hecho, no es una elección estética o casual, sino que responde a varias problemáticas desde el punto de vista de la seguridad vial, la ingeniería y la propia economía. Y una profesora de Matemáticas se ha vuelto viral en redes al resumir esta cuestión con la siguiente frase: «Un círculo es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma».

Una cuestión de prioridades

En sus redes sociales, Laura comienza su vídeo preguntando: ¿Por qué son redondas las tapas de alcantarilla?». Donde pone el foco una propiedad matemática del círculo, que es la que comentaba antes la docente. Cualquier diámetro del mismo es constante, algo que no ocurre con figuras con vértices; de hecho, asegura: «Si la tapa fuese cuadrada, (…) al moverla en alguno de los ángulos, seguro que puede colarse por la abertura».

Por eso, se opta por la figura circular, dado que una tapa de esa forma no puede caerse por el hueco; por mucho que se voltee, se gire o se coloque en diversas posiciones. Su forma impide que el diámetro de la tapa sea inferior al del orificio. En otras palabras, esta figura tiene un ancho constante, es decir, su diámetro mide exactamente lo mismo desde cualquier ángulo o posición. Es matemáticamente imposible que la tapa caiga por su propio agujero. Así resolvemos el primer enigma desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, previniendo cualquier tipo de caída accidental.

Otras problemáticas a las que da respuesta

Además, existen otras cuestiones que se resuelven con esta figura. La primera de todas es hacer que no se rompa una alcantarilla con el peso diario de los coches y los camiones. Un círculo, al carecer de ángulos, distribuye toda la presión a partes iguales por la superficie, a lo largo de todo su perímetro de apoyo. Esto evita grietas por fatiga del material y alarga la vida útil de la pieza.

El problema del manejo y del cierre es otro importante. Mover una pieza de metal tan pesada y encajarla en un marco estrecho requiere de bastante esfuerzo físico que se resuelve gracias a las propiedades geométricas del círculo. Esta figura tiene un sistema rotacional infinito que permite cerrar la tapa en cualquier posición sin tener que girar la pieza para alinear sus esquinas. Además, simplifica bastante el trabajo el hecho de poder desplazarla rodándola por el suelo, en lugar de en brazos.