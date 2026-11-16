Ingenieros químicos expertos en limpieza coinciden: «Si tus almohadas están con manchas amarillas, te digo cómo lavarlas en la lavadora»

Las fundas del sofá o las sábanas por ejemplo, suelen cambiarse con frecuencia, sin embargo las almohadas pueden pasar meses sin que entren en la lavadora. Y con el uso terminan acumulando sudor, grasa de la piel, humedad y restos que atraviesan el tejido y dejan esas manchas amarillas tan habituales, especialmente en las almohadas blancas. Pero antes de dar una por perdida y comprar una nueva, el ingeniero químico Diego Fernández ha querido explicar en redes cómo lavarla y qué conviene hacer para intentar recuperar su aspecto.

Desde su cuenta de Instagram @renovandoconideas, Fernández ha mostrado el procedimiento de cómo se pueden lavar las almohadas llenas de manchas de la manera correcta.. «Si tus almohadas están así, con manchas amarillas o con moho, te digo cómo lavarlas, en la lavadora y a mano», explica. Eso sí, el primer paso no es añadir ningún producto: hay que mirar la etiqueta, porque las almohadas de espuma viscoelástica o látex no suelen admitir un lavado completo en máquina.

«Si tus almohadas están con. manchas amarillas, te digo cómo lavarlas en la lavadora»

No todos los rellenos responden igual al agua, al centrifugado o al calor. Las almohadas sintéticas y muchas de plumas o plumón pueden lavarse en máquina si así lo permite el fabricante. Con las de viscoelástica ocurre justo lo contrario: sumergirlas o someterlas a un ciclo de lavadora puede deteriorar la espuma y hacer que pierda su estructura. Fernández también aconseja prestar atención al tipo de lavadora. Los modelos con agitador central pueden resultar más agresivos con una pieza tan voluminosa, mientras que una máquina de carga frontal o una de carga superior sin agitador permite repartir mejor el movimiento.

Si la etiqueta autoriza el lavado, conviene entonces comprobar antes que no haya costuras abiertas o zonas rotas por las que pueda salir el relleno ya que si metemos una almohada dañada directamente en el tambor puede terminar estropeándola todavía más.

Percarbonato para tratar las manchas amarillas

El método que muestra Fernández empieza antes del ciclo de lavado. Su propuesta consiste en dejar la almohada aproximadamente una hora en remojo con agua caliente y percarbonato de sodio, siguiendo siempre la dosificación del producto utilizado y comprobando previamente que el tejido lo admite. El percarbonato libera peróxido de hidrógeno al entrar en contacto con el agua y se utiliza habitualmente como blanqueador con oxígeno. Puede ayudar frente a manchas orgánicas y olores, aunque conviene manipularlo siguiendo las indicaciones del envase y evitando el contacto con ojos y piel.

Después del remojo, Fernández recomienda introducir dos almohadas a la vez cuando el tamaño del tambor lo permita. No es únicamente por aprovechar el lavado sino que repartir el peso ayuda a equilibrar la máquina cuando el relleno empieza a absorber agua. Otros especialistas en cuidado de textiles hacen la misma recomendación. Y en cuanto el detergente, menos es mejor ya que si echamos demasiado puede quedar atrapado en el interior y resultar difícil de aclarar. En el vídeo que ha publicado, el ingeniero utiliza aproximadamente una cucharada de detergente líquido y selecciona un programa delicado o corto, con centrifugado suave.

El secado es tan importante como el lavado

Sacar la almohada limpia del tambor no significa que el trabajo haya terminado. El interior debe quedar completamente seco antes de volver a colocar la funda y utilizarla, ya que la humedad retenida en el relleno puede acabar provocando olores y favorecer la aparición de microorganismos. Si la etiqueta permite secadora, puede utilizarse a baja temperatura. Un truco que existe es meter además bolas específicas de secado que ayudan a mover el relleno y evitan que termine apelmazado.

Y si las secamos al aire, lo recomendable es hacerlo en posición horizontal, en un lugar ventilado, darle la vuelta de vez en cuando y esperar hasta que el interior esté seco. Algunas almohadas tardan bastante más de lo que parece con la funda exterior que puede estar seca mientras el relleno todavía conserva humedad. Y por último, Fernández muestra también una alternativa para las piezas que prefieren limpiarse a mano. Utiliza agua tibia con una pequeña cantidad de detergente líquido, trabaja las zonas manchadas con un paño y después deja secar por completo.

Cada cuánto conviene lavar las almohadas

Aunque no existe una frecuencia idéntica para todos los modelos, lavarlas un par de veces al año es lo aconsejable para aquellas que admiten este tipo de limpieza. Si se suda mucho durante la noche, existen alergias o el fabricante aconseja hacerlo con mayor frecuencia, puede ser necesario adelantar el lavado. También llega un momento en el que lavar deja de ser suficiente y si el relleno ha perdido la forma, persiste un olor desagradable después de secarlo completamente o aparecen signos importantes de moho en el interior, puede ser preferible sustituir la almohada.