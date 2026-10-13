Un farmaceutico avisa a los españoles: “Hay que cambiar las sábanas una vez a la semana o como mucho cada diez días. Pero hay matices importantes”

El lugar donde pasamos un tercio de nuestro día y, por tanto, un tercio de nuestra vida, es la cama. Es por ello que es importante mantenerlo higienizado. La limpieza de las sábanas es un factor fundamental, ya que por la noche se acumula sudor, células muertas, grasa corporal y otros residuos que terminan impregnando el tejido.

El farmacéutico y divulgador, ya famoso en redes sociales, Álvaro Fernández, recomienda cambiar las sábanas una vez a la semana o cada diez días. Puntualiza que hay una serie de matices a tener en cuenta según los hábitos y la salud de cada persona.

¿Por qué cada semana se cambian?

Fernández revela que en la cama se acumulan diariamente células muertas, sudor y humedad. Este entorno se vuelve ideal para la proliferación de ácaros (que provocan alergias) y bacterias que podrían llegar a infectar pequeñas heridas en la piel. Para combatir diariamente con este problema, se recomienda una ventilación diaria de las sábanas. Dejar que se ventile por unos minutos elimina parte de la humedad y contribuye a mantener un entorno más higiénico.

«No hay nada como dormir entre sábanas limpias», apunta el farmacéutico. Dormir entre sábanas limpias ayuda a conciliar el sueño más rápido. Esto se debe a que las fibras transpiran mejor y regulan la temperatura corporal.

¿Cuándo se debe acortar el plazo del cambio?

Según el experto, el plazo ideal es hacerlo cada semana, aunque existen matices. Fernández explica que las personas que tienen mascotas y además duermen acompañadas de ellas no deben esperar una semana. El pelo, la caspa y la suciedad se acumulan con mayor rapidez, por lo que se recomienda cada 4 días.

Sucede el mismo dilema cuando la persona que duerme está enferma. Conviene cambiar las sábanas cada poco con el fin de evitar la acumulación de virus y bacterias.

En verano, en épocas donde se tiende a la sudoración, el cambio también debe adelantarse. Al igual que debe anticiparse para las personas que optan por dormir sin pijama y estar en contacto con la tela, haciendo que se incremente el ritmo de ensuciamiento de las sábanas.