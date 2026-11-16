Veolia premiada en la COP31 por su respuesta ante las emergencias climática en su centro de Murcia

El Centro de Resiliencia Operativa (CRO) de Veolia en España ha sido seleccionado como una de las 50 iniciativas empresariales internacionales referentes en acción climática. El proyecto, pensado para que el agua no falte cuando llega una emergencia, recibe así un reconocimiento de ámbito internacional.

La compañía ha dado a conocer la distinción este lunes, 16 de noviembre, durante la COP31, la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Antalya (Turquía) hasta el 20 de noviembre y reúne a delegaciones de casi 200 países.

El reconocimiento se enmarca en los premios que impulsa Sustainable Business COP (SB COP), una iniciativa global liderada por la Confederación Nacional de la Industria de Brasil que promueve la participación del sector privado en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas.

Reconocimiento a la resiliencia del agua

SB COP, coalición presente en más de 60 países que pone en valor proyectos que contribuyen a afrontar los desafíos del cambio climático, nació en la COP29 de Bakú. En la COP30 de Belém, su edición anterior, seleccionó 48 casos entre más de 670 propuestas del sector privado.

Según Veolia, la distinción destaca su capacidad para desarrollar soluciones que refuerzan la resiliencia de las infraestructuras esenciales frente a fenómenos meteorológicos extremos y que, a la vez, impulsan la economía circular y la eficiencia en el uso de los recursos.

En concreto, el CRO ha sido distinguido por su contribución a la resiliencia y a la protección de los servicios esenciales del agua para las comunidades locales cuando se producen situaciones extraordinarias, un ámbito en el que la rapidez de respuesta resulta decisiva.

Un centro nacional desde Murcia

Ubicado en la Región de Murcia, el Centro de Resiliencia Operativa es una instalación estratégica de Veolia para la gestión de emergencias en toda España. Cuenta con unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados y está diseñado para movilizar con rapidez los recursos necesarios en cada intervención.

Su misión es garantizar la continuidad de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento ante situaciones extraordinarias, como danas, inundaciones, sequías o averías críticas. Es decir, que el agua siga llegando a los hogares y que las aguas residuales sigan evacuándose, aunque el escenario se complique.

Desde que comenzó a funcionar, hace poco más de un año, el CRO ha gestionado más de 60 emergencias operativas y climáticas en toda España. Cuenta con más de 300 equipos y recursos estratégicos, como sistemas de bombeo, generadores de emergencia, plantas modulares de tratamiento de agua y equipos de deshidratación.

Casos reales en Murcia, Almería y Gerona

Un ejemplo es el de la dana Alice. Tras las lluvias torrenciales de octubre de 2025, que motivaron el aviso rojo de la AEMET en el Campo de Cartagena, Veolia garantizó el suministro de agua potable en varios municipios de esa comarca con cubas y estaciones de bombeo de emergencia.

Este verano, la compañía trasladó tres de esas estaciones a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Mar Menor Sur para reforzar la evacuación de aguas residuales durante los picos de demanda estacional registrados en localidades como La Manga y Cabo de Palos.

Fuera de la región, Veolia aseguró el suministro de agua en Adra (Almería) mediante una desalobradora durante cuatro meses y mantiene la operatividad en Olot (Gerona) desde junio gracias a un sistema de filtrado de agua.

Economía circular para evitar emisiones

La infraestructura incorpora, además, un modelo de economía circular basado en la recuperación, reparación y reutilización de equipos industriales. Su taller especializado y las herramientas digitales para optimizar la gestión de los recursos disponibles permiten prolongar la vida útil de los equipos.

De este modo se reduce la necesidad de fabricar nueva maquinaria, y el uso de soluciones móviles de tratamiento permite evitar determinadas infraestructuras permanentes. Según las estimaciones de la compañía, este modelo evita la emisión de más de 500 toneladas de CO₂ al año.

En cifras, el CRO suma 4.000 metros cuadrados de instalaciones, más de 300 equipos y recursos estratégicos, más de 60 emergencias gestionadas en poco más de un año y más de 500 toneladas de CO₂ evitadas anualmente.

👏 Nuestro Centro de Resiliencia Operativa, ubicado en la Región de Murcia, ha sido reconocido en la @turkiyecop31 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) como una de las 50 iniciativas internacionales del sector privado que impulsan la resiliencia climática, la economía circular y la seguridad hídrica. 👉 El #CRO es una infraestructura estratégica destinada a garantizar la continuidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en situaciones extraordinarias. Desde su puesta en marcha, ha gestionado más de 60 emergencias operativas y relacionadas con fenómenos climáticos en toda España #Veolia #COP31 #CambioClimático #ResilienciaClimática #EconomíaCircular #SeguridadHídrica #SBCOP #SBCOPAwards — Veolia | España (@Veolia_Es) November 16, 2026

Veolia, referente en la COP31

Para la compañía, su activa participación en la cumbre reafirma su papel como socio estratégico y referente a nivel mundial en la respuesta a los desafíos crecientes del cambio climático, a través de iniciativas como el Centro de Resiliencia Operativa.

Veolia defiende que la innovación y la sostenibilidad son las palancas indispensables para garantizar la seguridad de los recursos esenciales y la competitividad de los territorios ante los retos del futuro, junto a su apuesta por la transformación hídrica y la economía circular.

La COP31 se celebra en el Antalya Expo Center bajo un modelo de liderazgo compartido entre Turquía, país anfitrión, y Australia, que lidera las negociaciones. Su programa incluyó una Cumbre de Líderes los días 11 y 12 de noviembre con jefes de Estado y de Gobierno.