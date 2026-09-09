Una joven con 23 años deja el trabajo en su primer día y España estalla: «No voy a quedarme en un sitio que no me gusta ni amargarme»

Se considera una ardua tarea encontrar empleo en muchas ocasiones y más si eres una persona joven sin experiencia laboral. Hoy en día no es un secreto que las condiciones laborales sean cada vez de menor calidad y los sueldos de aún menor. Independientemente de las condiciones, muchas personas se ven obligadas a aceptar casi cualquier trabajo con el fin de poder comenzar su vida laboral y ganar experiencia, o se ven obligadas a aceptarlo para ayudar económicamente a su núcleo familiar.

Paula, una joven de 23 años, ha compartido en su perfil de TikTok su experiencia en un empleo donde tan solo duró un día. Decidió no volver al trabajo al día siguiente cuando al despertar se encontraba entre lágrimas pensando: «¿De verdad me voy a tener que quedar aquí en 1 puesto de lunes a sábado con contrato de 40 horas en 1 sitio que no me gusta?».

El choque de algunos jóvenes con el mundo laboral

«He durado 1 día en el trabajo por voluntad propia; a mí nadie me ha echado de ningún lado. Os prometo que sentí una mezcla de emociones». Comenzó contando Paula en su video compartido. Relató su experiencia en su primer contacto con el mundo laboral, reflexionando si verdaderamente era el sitio donde se veía estando 40 horas semanales.

Como la mayoría de los jóvenes, esta primera oportunidad laboral ocurre después de estar un tiempo buscando, dado que sin experiencia es más difícil que las empresas quieran contar contigo. Aconsejaba a sus seguidores a «empezar de nuevo a buscar trabajo» si el lugar donde te habían contratado no era de tu agrado.

El primer día de trabajo es la primera impresión que las personas se llevan de un lugar que va a ser su segunda casa por la cantidad de horas que van a estar trabajando. En el caso de Paula, la primera impresión fue mala, donde su pensamiento continuo fue el de «me quiero ir», mientras le explicaban sus tareas y cómo sería el día a día dentro de su entorno laboral.

Se preguntaba hipotéticamente a sí misma, simulando los posibles comentarios que recibiría cuando subiese la publicación donde decía «no has trabajado en tu vida». Se respondía a ella misma así: «Pues no, fíjate que tengo 23 años y trabajo bien poquito todavía, pero me voy a quedar en un sitio donde no me gusta, donde me estoy amargando cuando no tengo ninguna obligación».

Su acuerdo laboral con su nuevo trabajo finalizó al día siguiente cuando, en un ataque de pánico, se levantó llorando, rechazando cualquier idea de volver a su nuevo empleo.