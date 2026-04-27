Un jardinero encuentra 10 lingotes de oro mientras cortaba el césped por valor de 40.000 euros y ahora buscan a su dueño

En octubre de 2025, mientras cortaba el césped cerca de un embalse en Bannewitz, Sajonia, un jardinero encontró ocho pequeños lingotes de oro, y poco después aparecieron dos más. El oro pesa aproximadamente 280 gramos en total y se estima que tiene un valor de unos 40.000 euros. Según la legislación alemana, el propietario dispone de un plazo de seis meses para acreditar que el tesoro le pertenece, tal y como informa MDR.

Desde entonces, se presentaron varias personas asegurando ser las propietarias de los lingotes de oro, pero ninguna pudo probar su titularidad. El plazo de seis meses finalizó el pasado viernes, pero la policía aún no ha podido identificar al legítimo propietario, según informa el portal de noticias Tag24. Ahora, el alcalde Heiko Wersig ha decidido destinar el tesoro a varias asociaciones locales, que recibirán un lingote cada una, que podrán vender por su cuenta. Por motivos de seguridad, Wersig no quiere guardar las barras en el ayuntamiento, y venderlas a través del municipio conllevaría un largo proceso burocrático.

El jardinero que encontró 10 lingotes de oro

Encontrar algo no significa automáticamente que puedas quedártelo. Según el Código Civil alemán (BGB), cualquier objeto con un valor superior a 10 € debe ser denunciado inmediatamente, informa la Oficina de Objetos Perdidos de Alemania. El propietario puede reclamar el objeto y, por lo general, debe pagar una compensación a quien lo encontró.

Sólo seis meses después, y sin una reclamación formal, quien lo encontró puede convertirse en el nuevo propietario. Si posteriormente renuncia a su derecho, éste pasa al municipio. Dado que el jardinero trabajaba para el municipio, se considera que, transcurridos seis meses, el tesoro pertenece al Ayuntamiento, no a él como particular. Cabe señalar que el precio del oro hoy se sitúa en 131.188 euros por kilo, 4.080 euros por onza y 131 euros por gramo.

Legislación española

En España, de acuerdo con el artículo 352 del Código Civil, un tesoro se entiende como un «depósito oculto e ignorado de dinero, joyas u otros objetos valiosos cuya propiedad no pueda acreditarse». Ante cualquier hallazgo de este tipo, la persona está obligada a comunicarlo a las autoridades competentes, como la Policía Nacional o la Guardia Civilpara su estudio y conservación. Además, se recomienda no alterar el lugar del hallazgo, ya que esto podría dañar tanto el objeto como su contexto histórico.

En cuanto a la recompensa, la legislación establece que quien ha encontrado el tesoro, puede recibir hasta la mitad de su valor, cantidad que normalmente se comparte con el propietario del terreno donde se encontró. Si el hallazgo se produce en un terreno sin dueño, el descubridor puede quedarse con la mitad, mientras que el resto pasa al Estado. No declarar el hallazgo de, por ejemplo, varios lingotes de oro, o expoliar un yacimiento arqueológico puede tener consecuencias legales graves, incluyendo penas de prisión de seis meses a tres años y multas de entre 150.000 y 600.000 euros.

Principales países productores

En 2026, los principales productores de oro a nivel mundial están liderados por China, con 370 toneladas anuales y una participación cercana al 11–12 %, seguida de Australia con 310 toneladas (9–10 %) y Rusia con 300 toneladas (9–10 %). A continuación se sitúan Canadá con 200 toneladas (6 %) y Estados Unidos con 170 toneladas (5 %). Completan la lista Ghana con 130 toneladas (4 %), Indonesia con 110 toneladas (3 %), Perú con 100 toneladas (3 %), México con 95 toneladas (3 %) y Uzbekistán con 90 toneladas (3 %).

Mayor reserva de Europa

España alberga una de las mayores reservas de oro de Europa, con unos 32 toneladas valoradas en alrededor de 1.600 millones de euros. Se encuentra en Tapia de Casariego (Asturias), y el yacimiento está ubicado bajo las lagunas de Salave, donde ha permanecido prácticamente intacto durante más de 2.000 años. A lo largo de los años se han presentado diversos proyectos para explotar el yacimiento, aunque ninguno ha recibido luz verde definitiva. El más reciente ha sido el de la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), una filial de la australiana Black Dragon, que «propone una explotación subterránea moderna y sostenible para extraer el oro de Salave durante los próximos años».

«Toda operación minera conlleva sus riesgos. Pero estamos en el siglo XXI y no es justo comparar la minería de hoy con la de hace 100 años», sostiene Jorge Fernández, jefe de la Unidad del Instituto Geológico de España- CSIC en Oviedo. El científico subraya la importancia de una minería reduzca al máximo el impacto sobre el entorno natural de la zona.

Por su parte, Emilio Trigueros, doctor en Ingeniería de Minas y profesor de la Politécnica de Cartagena, comenta, según recoge El Confidencial, «El proyecto es muy interesante y a nivel europeo podría ser emblemático. Hay aspectos peores y mejores, pero al final lo importante es que el balance sea positivo. Es decir, que su desarrollo sea sostenible porque está claro que algo de impacto va a tener. Pero tiene que haber voluntad de los vecinos y del Ayuntamiento. Sin ese apoyo, un proyecto está muerto porque carece de interés. Las administraciones tendrán que vigilarlo y controlarlo».