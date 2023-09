Jaime Maussan muestra en México dos cuerpos «no humanos» de supuestos alienígenas

Jaime Maussan, un conocido ufólogo, ha presentado ante la cámara de Diputados de México dos supuestos cuerpos de origen no humano que tenían más de mil años de antigüedad. El ufólogo, que lleva años estudiando los fenómenos relacionados con los ovnis y la vida fuera de La Tierra, junto con varios expertos en la materia, han presentado el cuerpo de dos supuestos alienígenas en México y pidieron a los legisladores reconocer la vida extraterrestre.

La presentación ha tenido lugar en la primera audiencia púbica para la posbile legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. En ella, el ufólogo ha presentado dos cuerpos de alienígenas de más de mil años y de origen no humano, según una investigación que ha llevado a cabo la Universidad Nacional de México (UNAM).

Fue esta institución la que determinó, por medio de un análisis de carbono 14, que los cuerpos estuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea -un alga que no permite el crecimiento de bacterias ni hongos- de ahí que los cuerpos se conservasen durante tanto tiempo.

Jaime Maussan quiso dejar claro que dichos cuerpos no se encontraron en naves que cayeron en nuestro planeta, sino que se encontraban sepultados.

Cuerpos íntegros

«No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios», dijo el ufólogo. Para él, hay una evidencia clara de la existencia de vida extraterrestre, y no sólo eso, sino que además «estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo», teniendo en cuenta esto «incluso podríamos viajar a otros universos», asegura.

Para el ufólogo es necesario que se acepte esto para ayudar en la seguridad del espacio aéreo mexicano y poder ahondar en las investigaciones sobre el tema. México ya dio un paso adelante cuando filtró por primera vez el vídeo de una nave de la Fuerza Aérea mexicana donde se puede observar 11 objetos anómalos no identificados.

Otras afirmaciones de vida no humana

Además del hallazgo de estos cuerpos de alienígenas en México, hay otras personas que han confirmado la presencia de vida no humana en el planeta. Ryan Graves, el piloto de combate estadounidense, reveló que el gobierno de EEUU investigaba los ovnis desde hacía años, y que poseían naves y restos de origen no humano.

También David Grusch, quien decidió el pasado mes de abril denunciar ante el inspector general de Inteligencia y ante la comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos que había «proyectos secretos ilegales» que están en posesión de «naves intactas o parcialmente intactas» de origen no humano.