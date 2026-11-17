Si tienes plantas en tu terraza o en el jardín, sabrás que noviembre es un mes en el que de alguna manera comenzamos a pensar en aumentar determinados cuidados. Empieza a hacer más frío, anochece mucho antes y, dependiendo de dónde vivamos, las primeras heladas pueden llegar prácticamente de un día para otro. También llueve más y esto obliga a estar algo más pendientes de la tierra, sobre todo de aquellas plantas que peor llevan el invierno.

Y luego están las hojas. Basta con tener un árbol o dos cerca, para comprobar cómo el suelo que habíamos barrido por la mañana vuelve a estar cubierto unas horas después. Lo normal es recogerlas, meterlas en una bolsa y olvidarnos de ellas, pero quizá deberíamos dejar de hacerlo o al menos con una parte, ya que esas hojas secas pueden utilizarse precisamente para proteger la tierra durante los próximos meses, tal y como recomiendan los expertos.

Se insta a los jardineros a añadir un elemento común a la tierra del jardín en noviembre

La idea es bastante sencilla. En jardinería se utiliza desde hace mucho tiempo el acolchado o mulching, que consiste en cubrir la superficie de la tierra con algún material, generalmente orgánico. Se puede utilizar corteza, compost, paja pero también las hojas que caen durante el otoño. De este modo, si las colocamos alrededor de árboles, arbustos o determinadas plantas se crea una capa que protege el suelo de los cambios bruscos de temperatura. No va a impedir una helada fuerte, evidentemente, pero sí ayuda a que la tierra mantenga unas condiciones algo más estables y pierda menos humedad.

Además, esas hojas no se quedan ahí para siempre. Poco a poco comienzan a descomponerse y terminan aportando materia orgánica al terreno. Es decir, algo que normalmente consideramos un residuo acaba volviendo a la tierra. Este «truco» es especialmente interesante en noviembre, cuando tenemos el material delante y el jardín empieza a necesitar esa protección adicional.

No es sólo amontonar las hojas sin más

Ahora bien, no consiste en coger un montón de hojas y dejarlas encima de cualquier planta hasta la primavera. Si la capa es demasiado gruesa, las hojas pueden apelmazarse con la lluvia, impedir que circule bien el aire y mantener una humedad excesiva durante demasiado tiempo. Es mejor repartirlas y si son muy grandes, incluso podemos romperlas o triturarlas un poco antes de utilizarlas. Así se distribuyen mejor y también se descomponen con más facilidad.

Otro detalle importante es no pegarlas al tallo de la planta. Conviene dejar un pequeño espacio alrededor de la base, especialmente si hablamos de ejemplares delicados, porque mantener esa zona permanentemente húmeda puede acabar provocando problemas que precisamente queríamos evitar. Y hay que mirar qué hojas estamos utilizando. Las que están sanas se pueden aprovechar sin mayor complicación, pero si vemos manchas extrañas, hongos o signos claros de alguna enfermedad, es preferible apartarlas, ya que no merece la pena introducirlas entre plantas sanas por aprovechar unos cuantos restos más.

¿Y qué pasa con la macetas? También se pueden utilizar, aunque en menor cantidad. Una capa ligera sobre el sustrato puede resultar útil cuando empiezan a bajar mucho las temperaturas, siempre vigilando que la maceta siga drenando bien y que el agua no quede retenida.

Del césped sí conviene retirar las hojas

El consejo cambia cuando hablamos del césped. Aquí no interesa dejar una alfombra de hojas durante semanas. Si se acumulan, terminan tapando la luz, reducen la ventilación y conservan demasiada humedad sobre la hierba. El resultado puede ser un césped más débil y, con las lluvias y las temperaturas bajas, también pueden aparecer problemas de hongos. Así que las hojas que recogemos del césped podemos utilizarlas en otra zona del jardín en lugar de dejarlas allí.

Si tenemos muchas, una buena solución es triturarlas. Se pueden pasar con el cortacésped antes de recogerlas y después repartirlas alrededor de arbustos y árboles o guardarlas para el compost.

No tires las que te sobren

Puede ocurrir que después de cubrir las zonas que nos interesan todavía tengamos una cantidad considerable. Tampoco hace falta tirarlas. Las hojas secas sirven para elaborar el conocido como mantillo de hojas, aunque aquí tendremos que tener algo de paciencia. Para ello, se pueden guardar en un recipiente ventilado, una jaula de malla o incluso en sacos perforados y dejar que la humedad y el tiempo hagan su trabajo. La descomposición es lenta, pero al final obtenemos un material que se puede incorporar a la tierra y que mejora su estructura.

También podemos añadirlas al compostador. En este caso funcionan especialmente bien mezcladas con restos más húmedos, como recortes verdes o determinados residuos vegetales de cocina. Lo que no conviene es llenarlo únicamente de hojas secas porque el proceso será mucho más lento. En definitiva, este noviembre, cuando vuelvas a barrer el jardín o la terraza, quizá no tengas que tirar todo lo que recojas. Reserva las hojas que estén sanas, colócalas donde realmente puedan ayudar y deja que el propio jardín aproveche uno de los materiales que produce de forma natural cada otoño.