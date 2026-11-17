Viktor Frankl (Viena, 1905-1997) fue un neurólogo, psiquiatra y escritor austríaco de origen judío, conocido por fundar la logoterapia, una corriente de psicoterapia centrada en la búsqueda del sentido de la vida. Estudió Medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría.

Durante la Segunda Guerra Mundial sobrevivió a cuatro campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz, donde perdió a gran parte de su familia. Tras su liberación, plasmó sus experiencias en su obra más conocida, «El hombre en busca de sentido», publicada en 1946. Fue profesor universitario y recibió numerosos reconocimientos internacionales.

«Cuando las personas no encuentran un significado más profundo en la vida, buscan refugio en el placer»

Frankl desarrolló la logoterapia, una corriente de la psicoterapia que considera la búsqueda de sentido una de las principales fuerzas que impulsan al ser humano. Desde esta perspectiva, cuando una persona no encuentra la razón de su su existencia, puede aparecer lo que el psiquiatra denominó «vacío existencial».

Este sentimiento se puede expresar a través del aburrimiento, la falta de motivación, la apatía, la desorientación o la sensación de que la vida ha perdido su significado. Ante ese malestar, algunas personas buscan refugio en actividades que ofrecen una gratificación inmediata, como comprar compulsivamente o pasar horas en redes sociales para no enfrentarse a lo que sienten.

Esto no quiere decir que disfrutar del tiempo libre y descansar sea perjudicial. La dificultad surge cuando el placer inmediato se transforma en la única vía para combatir la insatisfacción. Ese placer puede aliviar momentáneamente el malestar, pero no siempre permite abordar su verdadero origen.

El pensamiento de Frankl introdujo una perspectiva diferente a la de otras corrientes psicológicas de su época. Mientras que Sigmund Freud situaba la búsqueda del placer en el centro de la motivación humana, Frankl defendía la existencia de una «voluntad de sentido», entendiendo como tal necesidad humana de encontrar un motivo para vivir.

Frankl distinguió tres vías fundamentales para encontrar sentido a la vida. La primera son los valores creativos, relacionados con aquello que aportamos al mundo, como desempeñar un trabajo con responsabilidad, desarrollar un proyecto, cuidar de otras personas o realizar una actividad útil para los demás. La segunda corresponde a los valores experienciales, que surgen de aquello que recibimos a través de nuestras vivencias, como el amor, la amistad, el contacto con la naturaleza, la música o el arte.

Por último, está la actitud, que tiene que ver con la forma en que afrontamos aquellas situaciones que escapan a nuestro control. El psiquiatra austríaco defendía que, incluso ante determinadas adversidades inevitables, las personas tienen cierto margen para elegir cómo actuar. Sin embargo, esto no significa aceptar situaciones injustas ni atribuir a quien sufre la responsabilidad de lo que le sucede.

Citas de Viktor Frankl