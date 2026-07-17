La inspiradora frase de Dale Carnegie, escritor: «Cuando trates con personas recuerda que no son seres lógicos, sino seres emocionales»

En la vida cotidiana de una persona, la lógica puede ser un factor detonante en una conversación, tanto de manera positiva como negativa. Cuando las personas se relacionan, sus emociones influyen en la reacción del resto, la toma de decisiones y el recuerdo de sus experiencias. Por ello, es importante comprender bien que las relaciones personales y profesionales no siempre se ganan con argumentos sólidos. «Cuando trates con personas, recuerda que no estás tratando con seres lógicos, sino con seres emocionales», enfatiza el escritor Dale Carnegie.

Su significado

El mensaje de Carnegie muestra que las decisiones humanas no dependen sólo de la razón, sino que existen factores como las emociones, experiencias personales, orgullo o creencias que influyen en la forma en la que las personas interpretan cualquier conversación. Además, la persona que intenta convencer sólo a través de datos o argumentos lógicos suele ser menos eficaz que una persona que intenta convencer mediante la empatía, ya que escuchar de forma activa y comprender cómo se siente la otra persona es algo clave.

La inteligencia emocional

La inteligencia emocional se ha convertido en una de las competencias más demandadas tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana. Además, la capacidad para reconocer las emociones propias y ajenas, gestionar conflictos y comunicarse con empatía se considera un elemento clave para el liderazgo, el trabajo en equipo y las relaciones personales saludables.

La vida de Dale Carnegie

El escritor Dale Carnegie nació en Missouri (EEUU), en el año 1888. Carnegie pasó una infancia humilde en una granja y se acabó convirtiendo en un referente del desarrollo personal. Cómo ganar amigos fue la obra del escritor que más influyó en las personas. Un libro con una gran repercusión en el ámbito de la comunicación, liderazgo y relaciones humanas.

En la actualidad

Numerosas personas discuten por redes sociales y se comunican digitalmente hoy en día. El consejo del escritor sobre comprender las emociones de los demás suele ser mucho más efectivo que intentar argumentar. Por lo tanto, esta reflexión enseña que hay que escuchar antes de responder, mostrar respeto y actuar con empatía, ya que esto puede fortalecer cualquier relación en el trabajo, familiar o entre amigos.