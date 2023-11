Aunque no hay nada más natural que la progresiva pérdida de pigmentación del cabello cuando envejecemos, algunas personas no se sienten del todo cómodas al lucir su pelo blanco. En caso de que te sientas identificado con esta descripción deberías saber que, curiosamente, el ingrediente secreto que permite esconder las canas está en tu cocina. Sí, así como lo lees, sólo tienes que buscarlo en casa.

Y si bien la moda en España en los últimos años viene siendo la de dejar que las canas aparezcan sin hacer mucho por esconderlas, hay quienes aún prefieren que no se noten. El problema es que la mayoría de los cosméticos para poder ocultar canas fácilmente tienen ciertas contraindicaciones.

Por sus componentes químicos, suelen causar alergias y provocar reacciones negativas tanto a nivel cutáneo como en el propio pelo. Y, en estos casos, lo conveniente es recurrir a algún ingrediente natural.

Este es el ingrediente secreto que permite esconder las canas

Nos referimos al romero, esta hierba aromática, muy usada en la cocina internacional, que puede utilizarse asimismo como remedio contra el cabello canoso. Así puedes usar esta planta para disimular temporal y muy rápidamente las canas.

En principio, el romero es antioxidante y neutraliza los radicales libres que deterioran las células del cabello y el folículo piloso. Paralelamente, estimula el cuero cabelludo y la circulación interna de la cabeza favoreciendo así la pigmentación del pelo.

Pero lo más importante es que se trata de un aclarador presente en la naturaleza. Logra resaltar los reflejos que tiene el pelo, reduciendo las canas que podemos observar con los ojos. Por eso cada vez más gente opta por esta alternativa y ya la adopta.

¿Cómo utilizar el romero para suavizar las canas?

Todo lo que te hará falta es un par de hojas de romero, secas o frescas, y dos tazas de agua. Es decir, es una fórmula muy accesible.

Hierve las dos tazas de agua en un cazo o en una olla pequeña y, cuando el agua llegue al punto de ebullición, échale las hojas. Espera por unos minutos, para que las propiedades nutritivas del romero se liberen en el agua.

Pasado ese tiempo, retira la olla lentamente del fuego y deja que se enfríe por completo sin retirar las hojas. Las quitas cuando esté totalmente fría. Recomendamos colarla para deshacerte de las impurezas del agua y obtener un líquido sencillo de aplicar.

Para aplicarlo, lo ideal es usar el líquido como enjuague tras cada lavado de cabello. Otra posibilidad es masajear el pelo mientras mojas los dedos en la olla o el cazo. Puedes aplicarlo una o varias veces a la semana en virtud del resultado deseado.

Automáticamente, esta infusión de romero hará que tu cabello se vuelva más claro y fuerte sin exponerte a sustancias químicas. Sin embargo, no está de más aclarar que no es un tratamiento permanente y que debes ser constante para no perder el aspecto conseguido con tanto trabajo. Si te están ahora apareciendo las primeras canas, será aún más efectivo que si tienes varias.

¿Qué otros trucos naturales hay en estas circunstancias?

El té negro

Contiene pigmentos y antioxidantes que oscurecen el cabello e impiden que las canas se multipliquen. Al igual que el romero, solamente debes hervir una taza de agua con dos cucharadas de té negro y una cucharadita de sal dejando enfriar la mezcla.

Aplicado el té negro sobre el pelo, deja que actúe unos 15 a 20 minutos antes de lavarlo. Y utilízalo tres o cuatro veces al mes.

La cúrcuma

Mezcla en una taza una cucharada de cúrcuma con agua caliente para crear una pasta y aplícala en el pelo, nuevamente dejando actuar por unos 20 minutos antes de enjuagar.