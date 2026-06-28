El invento de unos jóvenes españoles que el sector de la construcción llevaba décadas esperando: instalar cerámica fácil, rápido y barato

La capacidad de innovación de la cerámica es infinita, como demuestran dos jóvenes emprendedores que buscan revolucionar la forma de colocación, uno de los aspectos más complejos de los pavimentos fabricados con este material. El Ayuntamiento de Alcora (Castellón) ha mostrado su apoyo a este invento, bautizado como «Ondablock», que propone un sistema que reinventa el método tradicional de instalación. El alcalde de la localidad, Samuel Falomir, y el concejal de Industria, Pablo Delgado, mantuvieron una reunión con los impulsores del proyecto, Jordi Peñarrocha y Guillem Vicent, para conocer de primera mano este invento.

La clave del sistema consiste en incorporar a las piezas cerámicas una base elaborada con polímero termoplástico reciclado adherido, lo que facilita su colocación y abre nuevas posibilidades en el sector de los pavimentos. «Esta tecnología permite instalar pavimentos de forma más rápida, limpia y eficiente frente a los métodos tradicionales, eliminando procesos como el uso de adhesivos cementosos o, en determinados casos, incluso la retirada del suelo existente», explican desde el consistorio.

El invento español que podría revolucionar la forma de instalar pavimento cerámico

Dos emprendedores de Castellón han desarrollado un sistema modular de colocación en seco para pavimentos cerámicos que combina una base técnica de polímero termoplástico reciclado con la propia baldosa cerámica.

Este invento permite una instalación más rápida, limpia y precisa, adaptándose a las nuevas demandas del sector. Bajo la denominación «Ondablock», el sistema incorpora una base de polímero reciclado en la parte inferior de cada pieza cerámica, diseñada con una geometría en forma de ondas que facilita el encaje entre módulos. De este modo, se genera una superficie continua, estable y funcional, sin necesidad de utilizar adhesivos cementosos ni procesos de colocación en húmedo.

El sistema se puede utilizar en exteriores siempre que se respeten ciertas condiciones técnicas del soporte y del entorno. Es necesario que la superficie tenga la pendiente adecuada para la evacuación del agua, que la base sea estable y no presente movimientos estructurales, y que el pavimento cerámico sea apto para exterior, respetando las juntas estructurales y perimetrales.

La empresa ya ha realizado una prueba piloto en la ciudad de Turín, donde se ha colocado un pavimento porcelánico de formato 60×120 utilizando este sistema. El proyecto se orienta tanto al sector residencial como al ámbito comercial y profesional, abarcando aplicaciones en viviendas, oficinas, espacios contract, establecimientos comerciales y trabajos de rehabilitación interior.

Del mismo modo, Ondablock está pensado para su uso por parte de perfiles profesionales como arquitectos, interioristas, distribuidores de cerámica y empresas del sector de la construcción, con el objetivo de ofrecer una solución adaptada a las actuales demandas de rapidez, sostenibilidad y eficiencia en los procesos de obra.

Para Jordi Peñarrocha y Guillem Vicent, Ondablock surge en un contexto especialmente exigente para el sector, aunque consideran que las situaciones más complejas también pueden convertirse en una oportunidad para aportar nuevas ideas y evolucionar los modelos existentes. «Creemos que cualquier momento, por difícil que sea, puede convertirse en una oportunidad para construir algo diferente y sumar nuevas soluciones al mercado», explican.

Entre las principales ventajas del sistema destacan la reducción de los tiempos de instalación, la optimización de costes, la disminución de residuos en obra y una mayor facilidad tanto de mantenimiento como de sustitución de piezas. Según los datos comparativos aportados por la compañía, Ondablock puede generar un ahorro superior al 40% en reformas sobre pavimento existente y de más del 30% en instalaciones de primera colocación frente a los sistemas tradicionales. Además, el sistema permite alcanzar ritmos de colocación de entre 20 y 25 metros cuadrados por hora.

Cuna del azulejo

Alcora es un municipio con una profunda tradición cerámica, cuyo momento de mayor esplendor llegó con la creación de la Real Fábrica del Conde de Aranda, considerada una de las más importantes de Europa durante el siglo XVIII. Bajo su influencia, durante los siglos XIX y XX se desarrolló una potente industria dedicada a la fabricación de azulejos, actividad que hoy constituye uno de los principales motores económicos de la provincia de Castellón, responsable de la mayor parte de la producción nacional de pavimentos y revestimientos cerámicos.

La huella de esta tradición puede apreciarse en distintos puntos del municipio, desde murales cerámicos repartidos por el casco urbano hasta espacios dedicados a la conservación y divulgación de este legado. Entre ellos destacan el Museo de Cerámica de l’Alcora, que reúne piezas de la Real Fábrica, muestras de la tradición alfarera local y obras contemporáneas de ceramistas internacionales, y la Nave de los Hornos de la Real Fábrica, donde se conservan históricos hornos de cocción vinculados a la producción cerámica.

El municipio también mantiene vivas numerosas celebraciones y tradiciones populares, como la Fiesta del Rollo, la Rompida de la Hora, la festividad de San Antonio, la Romería de San Vicente, la Fira del Mussol o las jornadas medievales de Al-Qüra, que permiten descubrir la gastronomía, la artesanía y el patrimonio cultural de la localidad.