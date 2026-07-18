Detenido por obligar a dos turistas a mantener relaciones sexuales con prostitutas en la Playa de Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por intentar obligar a dos turistas a mantener relaciones sexuales con dos mujeres que ofrecían servicios de prostitución en la vía pública en la Playa de Palma. Está acusado de un delito de detención ilegal y lesiones.

Los hechos se produjeron este viernes, sobre las cuatro de la madrugada, en una calle de la Playa de Palma cuando una patrulla de la Policía Nacional fue requerida por dos turistas, uno de los cuales presentaba lesiones.

Los dos turistas explicaron a los agentes que momentos antes habían sufrido un altercado en una calle próxima. Mientras caminaban, se les acercaron dos mujeres que empezaron a tocar sus partes íntimas sin su consentimiento mientras les ofrecían servicios sexuales.

Los dos turistas se negaron, se separaron de las mujeres y trataron de continuar su camino y abandonar la zona. Pero en ese momento se les acercó un hombre, que salvaguardaba a las mujeres, y se interpuso en su camino.

Éste les impidió que abandonaran el lugar y les exigió que contrataran los servicios sexuales de las dos mujeres. Los turistas intentaron zafarse y en ese momento el hombre sacó un cinturón y un candado de bicicletas recubierto de plástico con los que les agredió.

El hombre golpeó a una de las víctimas en varias ocasiones. Finalmente, ambos turistas lograron huir del lugar atemorizados, hasta que se encontraron con la patrulla de la Policía Nacional.

Una vez con toda la información, los agentes se dirigieron rápidamente al lugar donde se encontraba el hombre, procediendo a su identificación. Los policías nacionales localizaron el cinturón y el candado tipo pitón que llevaba en el bolsillo.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico y después a la comisaría para interponer denuncia.