Los campos y jardines de Mallorca lo están esperando: la primera planta de compostaje orgánico, casi a punto para su estreno, ya encara la recta final de las obras.

Ubicada en la localidad de Llucmajor, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han visitado las obras que continúan avanzando a buen ritmo y encaran su recta final tras finalizar la fase I de construcción de esta infraestructura estratégica para incrementar la capacidad de tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales (FORM).

La nueva infraestructura permitirá incrementar significativamente la capacidad de tratamiento de la FORM, en 21.000 toneladas anuales, contribuyendo así a disminuir la eliminación de residuos y aumentar la producción de compost de gran calidad. La inversión global prevista para el conjunto de la infraestructura asciende a 30 millones de euros, 20 de los cuales serán financiados con fondos europeos.

Además de la ampliación de la capacidad de tratamiento, el proyecto incorpora una apuesta por la sostenibilidad energética mediante la implantación de sistemas basados en energías renovables y medidas de eficiencia energética, reduciendo así el impacto ambiental de la instalación.

El compost obtenido a partir de la digestión aerobia de la fracción orgánica contribuirá a mejorar la calidad de los suelos agrícolas y jardines de Mallorca, favoreciendo un modelo de economía circular que devuelve los nutrientes al territorio.

La finalización de la fase I representa un paso determinante en el desarrollo de la nueva planta de compostaje de Llucmajor, que se completará cuando se termine la fase IV, con la puesta en servicio de la instalación, prevista para finales de 2026.

Galmés ha destacado que «esta actuación constituye una de las inversiones estratégicas del Consell de Mallorca para modernizar las infraestructuras de gestión de residuos de la isla y avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos europeos de transición ecológica y economía circular».

Por su parte, el consejero Bestard ha explicado que, con la ejecución de la fase I de la planta, «se ha logrado el mayor grado de autosuficiencia posible y se han aprovechado al máximo las posibilidades de las cubiertas de la planta, sin ocupar un metro cuadrado de más para poner placas».