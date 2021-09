¿Es posible viajar en el tiempo? La lógica nos dice que no, pero lo cierto es que cada vez hay más personas que aseguran venir del futuro. Hace unos días hablábamos de un tiktoker que dice vivir en el año 2027. Afirma que es el único sobreviviente y que la raza humana se ha extinguido de la faz de la Tierra. Pues bien, ahora el protagonista es Aery Yormany, un hombre que viene del año 2714. Cuenta con más de 800.000 seguidores en TikTok y ha anunciado tres grandes catástrofes que pasarán los próximos días.

Los días 11 y 26 de septiembre tendremos que estar muy atentos para comprobar si este tiktoker dice la verdad. Según él, este sábado un extraterrestre se llevará a 4.000 niños y empleados calificados al planeta Próximo B por la llegada de otra especie hostil.

El 26 de septiembre de 2021 un huracán de categorías 6 provocará grandes daños tanto materiales como personales en Carolina del Sur: «El 14 de septiembre el huracán más grande de la historia golpeará la costa este de los Estados Unidos, lo que lo convierte en el primero de categoría 6».

Por si no fuera suficiente, antes de que termine septiembre los chimpancés conseguirán hablar debido a una mutación de sus cuerdas vocales.

¡Y todavía hay más! Porque en lo que queda de 2021 habrá ocho personas en la Tierra que recibirán superpoderes del Sol, aunque no se sabe si esto es bueno o malo.

Aery Yormany también ha contado en la red social que en 2023 unos extraterrestres de nombre Nozics vendrá a la Tierra para infiltrarse en los Gobiernos. En 2024 morirán millones de personas como consecuencia de una explosión nuclear.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones ante las afirmaciones del hombre que vive en el año 2714 no se han hecho esperar. Hay quienes creen que podría tener razón, mientras que otros usuarios simplemente dicen que no tiene ningún sentido.

Esta no es la primera vez que este tiktoker anuncia catástrofes. En julio de 2021 publicó un video asegurando que la NASA encontraría “una Tierra reflejada, gravedad opuesta, física, movimiento”. Sin embargo, esto nunca sucedió.