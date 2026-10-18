Es una frase anónima pero ha influido en la vida de muchas personas: «La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro»

Hay frases que, a pesar de no tener un autor conocido, consiguen expresar una realidad en la que muchas personas se sienten identificadas. «La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro» es una de esas citas que invitan a reflexionar sobre la tendencia a juzgar las decisiones de quienes nos rodean sin conocer realmente sus circunstancias.

A lo largo de la vida, es habitual encontrarse con consejos que nadie ha pedido y críticas disfrazadas de buenas intenciones. En ocasiones, estas palabras pueden generar dudas e incluso hacer que una persona se cuestione decisiones que había tomado convencida de lo que quería. Sin embargo, escuchar a los demás no significa que debamos permitir que decidan por nosotros. Esta frase anónima recuerda la importancia de desarrollar un criterio propio y aprender a poner límites.

«La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro»

En 2002, los psicólogos Delroy Paulhus y Kevin Williams estudiaron determinados rasgos de personalidad relacionados con comportamientos manipuladores. Sus investigaciones dieron lugar al concepto de la «tríada oscura de la personalidad», que engloba tres características: narcisismo, psicopatía y maquiavelismo.

En el caso de las personas que tratan interferir en las relaciones sentimentales de sus amigos o familiares, dos de estos rasgos pueden tener especial relevancia: el narcisismo y la psicopatía. Las personas con rasgos narcisistas suelen mostrar un fuerte deseo de reconocimiento y admiración. Dan demasiada importancia a sus propias necesidades y se sienten amenazadas cuando alguien de su entorno inicia una relación. En determinadas circunstancias, esto se puede traducir en celos, hasta el punto de influir en las decisiones sentimentales de sus seres queridos.

Por este motivo, algunas personas pueden considerar que tienen derecho a inmiscuirse en las relaciones de su círculo de confianza. Desde esta perspectiva, «se sienten autorizados a influir negativamente en las relaciones de pareja que no les agradan», según explican los investigadores. También pueden asumir que «saben lo que es mejor para los demás». «Las personas con tendencias psicopáticas pueden disfrutar interfiriendo negativamente en la relación de un amigo o familiar porque así daña a la pareja romántica que no le gusta. El daño que sufre el ser querido se considera simplemente un daño colateral», según los investigadores.

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