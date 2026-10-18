Karol, maquilladora: «Antes del maquillaje, a partir de los 60 o 70 años es muy importante el iluminador porque nos aporta un extra de brillo»

Cuidar la piel es fundamental en todas las etapas de la vida, pero adquiere una importancia especial después de los 60 años. Con el paso del tiempo, la piel pierde elasticidad, hidratación y luminosidad, por lo que puede presentar una apariencia más apagada, líneas de expresión y una textura irregular. En la rutina, el iluminador destaca por aportar luz al rostro y dar un aspecto fresco y descansado.

El cuidado facial debe adaptarse a las necesidades de la piel madura y ayuda a mantenerla saludable y confortable. Además, elegir los productos de maquillaje adecuados permite realzar la belleza natural. Entre ellos, el iluminador se destaca por aportar luz al rostro y dar un aspecto fresco y descansado. A medida que envejecemos, es importante prestar atención tanto al cuidado de la piel como a las técnicas de maquillaje que utilizamos. La hidratación diaria, la limpieza suave y la protección solar son hábitos esenciales para conservar la piel en buenas condiciones. Sin embargo, también existen aliados cosméticos que ayudan a potenciar su aspecto sin necesidad de recurrir a maquillajes pesados.

La importancia del iluminador a partir de los 60

El iluminador facial es uno de ellos, ya que permite destacar determinados puntos del rostro, suavizar visualmente los signos del cansancio y aportar un brillo sutil.

Pilar Lucas, especialista en maquillaje, asegura que hay 3 tipos de iluminadores: en crema, líquido o en polvo. Cando se elige una fórmula adecuada y se aplica correctamente, puede convertirse en un gran aliado para las personas mayores de 60 años.

La clave está en buscar acabados naturales, texturas ligeras y tonos que armonicen con el color de la piel. Así, es posible conseguir un maquillaje elegante, luminoso y favorecedor que acompañe los cambios naturales del rostro y resalte sus rasgos con delicadeza.

Los beneficios de usar iluminador a los 60

Aporta luminosidad a la piel

Con los años, la piel puede perder parte de su brillo natural y adquirir una apariencia más opaca. El iluminador ayuda a recuperar visualmente la luminosidad del rostro, creando un efecto de piel fresca y revitalizada. Los acabados satinados son ideales para conseguir este resultado sin un brillo excesivo.

Proporciona un aspecto más joven

Aplicar pequeños toques de iluminador en zonas estratégicas, como la parte alta de los pómulos, puede ayudar a que el rostro parezca más despierto. Este efecto resulta especialmente útil cuando la piel luce cansada o apagada.

Realza los rasgos faciales

El iluminador permite destacar áreas como los pómulos, el arco de las cejas y el lagrimal. Al reflejar la luz, ayuda a dirigir la atención hacia determinados puntos del rostro y a crear un maquillaje equilibrado y natural.

Favorece un acabado natural y elegante

No es necesario utilizar grandes cantidades de producto para conseguir un efecto favorecedor. Una aplicación discreta aporta dimensión y luminosidad sin recargar el maquillaje, permitiendo mantener una apariencia sofisticada y acorde con las preferencias personales.

El paso a paso para aplicar iluminador en mayores de 60 años

Limpiar el rostro: comenzar con una limpieza suave para eliminar impurezas y preparar la piel antes del maquillaje. Hidratar la piel: aplicar una crema hidratante adecuada para mantener la piel confortable y favorecer una aplicación uniforme de los cosméticos. Elegir el iluminador adecuado: preferir fórmulas cremosas o líquidas con acabado satinado, evitando las partículas de brillo demasiado grandes. Según la esteticista Karol TF, es recomendable elegir “Un iluminador que nos dé un punto de jugosidad y luminosidad extra a piel”. Aplicar iluminador en los pómulos: distribuir una pequeña cantidad en la parte superior de los pómulos y difuminar suavemente hacia las sienes para aportar luminosidad. Iluminar el lagrimal: colocar un toque mínimo en el ángulo interno de los ojos para dar luz a la mirada, utilizando un producto apto para esa zona. Difuminar el producto: utilizar los dedos limpios, una esponja o una brocha suave para integrar el iluminador con la base y evitar marcas visibles. Completar el maquillaje: añadir rubor en tonos suaves y un labial que armonice con el conjunto para conseguir una apariencia fresca y equilibrada.

Consejos para elegir iluminador a los 60 años

Evitar el exceso de brillo. Las partículas de purpurina grandes pueden acentuar la textura de la piel. Los acabados satinados o luminosos suelen ofrecer un resultado más discreto.

Utilizar poca cantidad. Comenzar con una pequeña dosis permite aumentar la intensidad progresivamente y evita un acabado recargado.

No aplicar sobre todas las arrugas. Conviene evitar las zonas donde las líneas de expresión sean más marcadas, ya que el reflejo de la luz puede hacerlas más visibles.

Adaptar la técnica a cada rostro. No todas las pieles maduras tienen las mismas necesidades. La textura, el tono y la cantidad de iluminador deben elegirse según las características de la piel y el efecto deseado.