Pablo Neruda, poeta: «De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude, amé lo que valía la pena»
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Pablo Neruda, nombre por el que se conoció al poeta chileno Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, nació en Parral el 12 de julio de 1904 y falleció en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973. Fue un reconocido poeta y político, considerado una de las figuras literarias más destacadas e influyentes del siglo XX. Además de su trayectoria literaria, Neruda desarrolló una importante carrera política.
Fue senador de la República de Chile, formó parte del Comité Central del Partido Comunista chileno, llegó a ser precandidato a la presidencia de su país y ejerció como embajador en Francia. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura, en reconocimiento a «una obra poética que expresaba con gran fuerza el destino y los sueños del continente americano». Entre las distinciones que obtuvo a lo largo de su vida también figura el doctorado honoris causa concedido por la Universidad de Oxford.
«De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude, amé lo que valía la pena»
Esta reflexión de Pablo Neruda resume una manera de entender la vida en la que cobran especial importancia aspectos tan importantes como la experiencia, el esfuerzo, el amor y la capacidad de valorar aquello que realmente merece la pena. Con ella, el poeta invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y sobre la importancia de no dejar que el miedo o las opiniones ajenas determinen todas nuestras decisiones.
El hecho de intentarlo guarda relación con los recursos internos que permiten afrontar las dificultades y superar los obstáculos que aparecen a lo largo de la vida. En estas situaciones entran en juego herramientas psicológicas como la resiliencia, que ayuda a adaptarse a los contratiempos y recuperarse de las experiencias difíciles; la autocompasión, que consiste en tratarse con amabilidad y comprensión cuando las cosas no salen como se esperaba; y la esperanza, entendida como la capacidad de mantener la confianza en que pueden surgir nuevas oportunidades, incluso cuando el futuro resulta incierto.
No obstante, aprender a valorar el presente no significa renunciar a los sueños. En realidad, se trata de reconocer que el bienestar no depende exclusivamente de alcanzar todo aquello que deseamos, sino también de apreciar lo que ya forma parte de nuestra vida. Aunque la necesidad de controlar todo lo que ocurre alrededor puede convertirse en una fuente continua de tensión y estrés, aceptar esta realidad permite afrontar las situaciones con mayor serenidad y mantener una actitud más flexible ante los cambios para aprovechar todas las oportunidades que se presenten.
Citas de Pablo Neruda
- «Es tan corto el amor y tan largo el olvido»
- «Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera»
- «En un beso, sabrás todo lo que he callado»
- «Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas»
- «No hay más destino que el que nos haremos a pura sangre, a mano»
- «Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca»
- «Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos»
- «Amor, cuántos caminos hasta llegar a un beso, qué soledad errante hasta tu compañía»
- «A nadie te pareces desde que yo te amo»
- «Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida»
- «Para que nada nos separe, que nada nos una»
- «El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él»
- «Puedo escribir los versos más tristes esta noche»
- «Amor, qué soledad errante hasta tu compañía»
- «Es en ti la ilusión de cada día»
- «No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora»
- «Las lágrimas que no se lloran, ¿esperan en pequeños lagos?»
- «El más grande de los hombres sencillos, nuestro maestro»
- «Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo»
- «La timidez es una condición ajena al corazón, una categoría, una dimensión que desemboca en la soledad»
- «Pero no amo tus pies sino porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron»
- «Quien descubre el quién soy descubrirá el quién eres»
- «La poesía nace del dolor. La alegría es un fin en sí misma»
- «Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos»
- «El vino abre las puertas con asombro y en el refugio de los meses vuelca su cuerpo de empapadas alas rojas»
- «El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan»
- «En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir»
- «Y si no das más, tan solo encuentra lo que hay en tus manos, piensa que dar amor nunca es en vano»
- «La ausencia tiene un peso que ni mil cartas pueden aliviar»
- «Los recuerdos son jardines donde florece lo que ya no existe»