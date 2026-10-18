Así es la casa de Miguel Bernardeau en Madrid: vive en una torre con piscina, vistas panorámicas y una arquitectura que recuerda a una flor

Miguel Bernardeau está viviendo un momento muy mediático. Su papel en La bola negra, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi en la que interpreta a Rafael Rodríguez Rapún, ha vuelto a convertirle en noticia. Tras darse a conocer con Élite y participar en producciones como Zorro y Querer, el actor continúa ampliando su trayectoria, mientras crece el interés por su vida fuera de los rodajes.

Una de las cuestiones que despiertan curiosidad entre sus seguidores es dónde vive. Nosotros sabemos que reside en Madrid, cerca de la Dehesa de la Villa, una zona que conoce desde su infancia. Allí se ha instalado en un edificio residencial cuyo diseño arquitectónico lo distingue de otras construcciones de la capital: la Torre Flor, situada en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Una torre con forma de flor

El inmueble debe su nombre a una característica de su estructura exterior, que recuerda a los pétalos de una flor. El proyecto, dirigido por el arquitecto Juan Ignacio Mera González, recibió un reconocimiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en 2022 por su propuesta arquitectónica.

La construcción cuenta con 51 viviendas distribuidas en 12 plantas. Los apartamentos disponen de tres orientaciones, una distribución pensada para favorecer la entrada de luz natural y ofrecer distintas perspectivas del entorno urbano.

El edificio también incorpora servicios comunes destinados a mejorar la comodidad de sus residentes. Entre ellos figuran una piscina comunitaria, plazas de garaje con preinstalación para vehículos eléctricos y sistemas de calefacción y refrigeración.

Un interior sobrio y luminoso

Algunas de las imágenes compartidas por Miguel Bernardeau desde su casa permiten conocer ciertos detalles de su decoración. En ellas se aprecian vistas elevadas de Madrid y un interior de estética discreta, con materiales naturales y tonos neutros.

La madera natural, un sofá gris y los estores blancos contribuyen a crear un ambiente sencillo. La decoración no parece recargada y deja que la luz y las vistas tengan un papel destacado dentro de la estancia.

Las fotografías ofrecen una aproximación al estilo de la vivienda, aunque no permiten conocer su distribución completa ni todas sus características. Tampoco hay datos verificados sobre el precio del inmueble o las condiciones en las que el intérprete habría accedido a él.

La Dehesa de la Villa

La Dehesa de la Villa es uno de los espacios verdes más conocidos del noroeste de Madrid. Sus caminos arbolados, sus zonas de paseo y su ambiente residencial la convierten en una alternativa a otras áreas más densamente urbanizadas de la capital.

El entorno combina viviendas, pequeños comercios y servicios de proximidad. Además, su cercanía a Ciudad Universitaria y las conexiones con otros puntos de Madrid facilitan los desplazamientos sin renunciar a la tranquilidad que proporciona la presencia del parque.

Para Bernardeau, la zona tiene también un componente personal. El actor ha crecido en Madrid junto a sus padres, la actriz Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau, por lo que su relación con la capital comenzó mucho antes de alcanzar la popularidad.

Una vivienda familiar vinculada a Ibiza

Además de su residencia madrileña, el actor está relacionado con una propiedad familiar en Ibiza, en el entorno de Ses Salines, una de las zonas naturales más conocidas del sur de la isla.

Según las informaciones publicadas, la vivienda tendría unos 120 metros cuadrados y presentaría una estética minimalista. Las paredes blancas, los grandes ventanales y los espacios diseñados para aprovechar la luz natural serían algunos de sus rasgos principales.

Este estilo arquitectónico es habitual en muchas viviendas mediterráneas, donde se busca una conexión visual entre el interior y el paisaje. Sin embargo, los detalles disponibles sobre la propiedad son limitados y no permiten precisar todas sus instalaciones ni su distribución.

Valencia, su tierra natal

Miguel Bernardeau nació en Valencia en 1996. Es hijo de Ana Duato y de Miguel Ángel Bernardeau, fundador de Grupo Ganga, productora vinculada a títulos como Cuéntame cómo pasó.

Antes de consolidarse como actor, estudió interpretación en Estados Unidos. Tras regresar a España, tuvo una aparición en Cuéntame cómo pasó y participó en la película Es por tu bien. Sin embargo, el gran salto de popularidad llegó en 2018 con Élite, la serie de Netflix en la que interpretó a Guzmán Nunier.

Ahora, La bola negra supone otro paso en una trayectoria que sigue creciendo. Mientras suma nuevos trabajos, su vida personal continúa despertando interés, aunque el actor mantiene buena parte de su intimidad al margen de los focos. Por suerte, nosotros hemos descubierto donde vive y seguro que hay detalles que os han sorprendido mucho.