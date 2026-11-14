Mary Austin, ex prometida de Freddie Mercury: «Nuestro amor fue mucho más poderoso de lo que jamás imaginé»

La historia de Freddie Mercury y Mary Austin es una de esas relaciones que escapan a cualquier definición convencional del amor. Aunque sus caminos sentimentales tomaron direcciones diferentes, el vínculo que construyeron durante años nunca desapareció.

Más de tres décadas después de la muerte del cantante de Queen, ella continúa manteniendo vivo su recuerdo y reconoce que sus sentimientos hacia él no sólo permanecen intactos, sino que han adquirido una profundidad que nunca llegó a imaginar.

Mary Austin, que actualmente tiene 75 años, ha vuelto a hablar de la relación que marcó su vida con motivo de la publicación de Freddie Mercury: Una vida en verso, un libro que permite acercarse a una faceta más íntima del artista.

Austin ha compartido algunas reflexiones sobre la ausencia del artista y la manera en la que ha aprendido a convivir con ella. También ha dejado una confesión especialmente emotiva sobre sus sentimientos: «Pienso en él todos los días. Mi amor por él ha crecido con el tiempo».

No se trata únicamente de recordar a una antigua pareja o de conservar fotografías de una etapa pasada. Para Mary, Freddie fue una persona irrepetible, alguien con quien construyó una complicidad que sobrevivió incluso a los cambios más importantes de su relación. El paso de los años tampoco ha conseguido borrar esa conexión, que continúa formando parte de su historia personal.

Empezaron a salir en los años 60

La historia entre ambos empezó en Londres durante la década de los 60, cuando Freddie Mercury todavía no se había convertido en el icono musical que terminaría conquistando escenarios de todo el mundo. Mary Austin apareció en su vida en una época de grandes cambios y ambos comenzaron una relación sentimental que pronto adquirió una enorme importancia.

Durante aquellos primeros años compartieron proyectos, ilusiones y una convivencia que les llevó incluso a comprometerse. Freddie estaba convencido de que Mary era una persona fundamental para él y nunca ocultó el cariño que sentía por ella. De hecho, llegó a dedicarle una de sus canciones más conocidas, Love of My Life, una composición que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los temas más emotivos del repertorio de Queen.

Sin embargo, su historia no siguió el camino habitual de una pareja. A finales de los años setenta, Mercury habló con Mary sobre su orientación sexual y ambos comprendieron que su relación sentimental debía transformarse. Aquella conversación supuso un cambio importante, pero no significó que desapareciera el afecto que habían construido.

La ruptura sentimental no acabó con su historia de amor. Aunque dejaron de ser pareja, continuaron manteniendo una relación extraordinariamente cercana. Mary permaneció a su lado y Freddie siguió considerándola una de las personas más importantes de su vida.

Una relación muy sincera

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se convirtió en algo difícil de comparar con otras historias sentimentales. Mary Austin no ocupaba únicamente el lugar de una antigua prometida, sino que representaba una figura de confianza y estabilidad para el cantante. Su conexión no dependía de que siguieran compartiendo una vida romántica.

Austin ha reflexionado sobre esa circunstancia en sus últimas declaraciones. Durante una entrevista con El País, explicó que lo que compartieron fue mucho más profundo de lo que había imaginado inicialmente. «Nuestro amor fue mucho más poderoso de lo que jamás imaginé», comentó al respecto.

Sus palabras permiten entender por qué el vínculo entre ambos ha despertado tanto interés durante décadas. En una época en la que Freddie Mercury vivía rodeado de fama, viajes y compromisos profesionales, Mary representaba una presencia especialmente significativa. La confianza y la lealtad fueron dos elementos esenciales de una relación que cambió de naturaleza, pero nunca perdió su importancia.

Freddie Mercury sigue presente en su vida

La distancia temporal no ha conseguido que Mary deje de sentir cerca al hombre con el que compartió una etapa fundamental de su juventud. Sus declaraciones reflejan que el duelo no siempre consiste en olvidar o cerrar definitivamente una historia, sino también en encontrar una manera de convivir con los recuerdos.

Para Mary, el paso de los años no ha supuesto una pérdida de intensidad sentimental. Al contrario, la experiencia y la perspectiva que proporciona el tiempo parecen haber reforzado la importancia de todo lo que vivieron juntos. Su historia demuestra que una relación puede superar los límites de una pareja y convertirse en un vínculo permanente.

El nuevo libro dedicado a Freddie Mercury ofrece precisamente una oportunidad para regresar a esa dimensión más personal del artista. Más allá de los grandes conciertos, los éxitos internacionales y su inconfundible presencia sobre los escenarios, existía un hombre que también construyó relaciones profundas y encontró en Mary Austin una de sus mayores fuentes de confianza.

A sus 75 años, ella continúa hablando de él con una emoción que no parece haberse debilitado. Freddie Mercury murió hace 35, pero su recuerdo sigue acompañándola en el día a día. Lo que comenzó como una historia de amor terminó convirtiéndose en una conexión que ni el tiempo ni la distancia han conseguido borrar.