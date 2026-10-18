El refugio donde nació Carlos González, actor de ‘La bola negra’: una localidad navarra que combina tradición, historia y el encanto de los pueblos españoles

Carlos González se ha convertido en uno de los nombres que más atención están despertando entre las nuevas generaciones de actores españoles. Su participación en La bola negra, la nueva película dirigida por Los Javis, supone un nuevo paso adelante en una trayectoria que comenzó hace ya varios años y que le ha llevado por la televisión, el teatro y el cine.

El actor nació en 1997 en Cintruénigo, una localidad situada en la Ribera de Navarra. Allí pasó sus primeros años antes de trasladarse a Madrid al cumplir los 18 años para continuar su formación interpretativa. La capital se convertiría desde entonces en el escenario principal de su vida profesional, aunque Carlos no ha ocultado el vínculo que mantiene con su localidad natal y con las personas que formaron parte de su infancia.

De Cintruénigo a Madrid

El traslado a Madrid supuso un cambio importante en la vida del actor. Con 18 años decidió abandonar Navarra para formarse en el Estudio Corazza, uno de los centros de interpretación de referencia en España. La capital le permitió dar los primeros pasos hacia una carrera profesional que posteriormente comenzaría a consolidarse con diferentes trabajos en televisión.

En algunas entrevistas, Carlos González ha hablado de la importancia que tuvo aquel cambio de ciudad y de lo que significó encontrar su lugar en Madrid después de una adolescencia que no siempre resultó sencilla. A pesar de llevar años viviendo en la capital, también ha reconocido que continúa descubriendo nuevos rincones de una ciudad que se ha convertido en su hogar.

Por lo tanto, su presente profesional está estrechamente ligado a Madrid. Pero cuando se trata de hablar de sus orígenes, el nombre de Cintruénigo aparece inevitablemente. El actor ha reivindicado el vínculo con su pueblo y el cariño que conserva hacia sus amistades de siempre.

Así es Cintruénigo, el pueblo donde nació

Cintruénigo se encuentra en el sur de Navarra, dentro de la comarca de la Ribera y muy cerca de los límites con La Rioja y Aragón. Con alrededor de 7.000 habitantes, es una localidad que conserva buena parte del carácter tradicional de los municipios de esta zona del valle del Ebro.

La agricultura ha tenido históricamente un peso importante en la vida de la localidad. Los cultivos de regadío y la huerta forman parte de la identidad de una comarca en la que la actividad agrícola ha convivido durante décadas con el crecimiento de los núcleos urbanos y los servicios.

Su ubicación también permite conectar con facilidad con otras localidades importantes de la zona. Tudela se encuentra a poca distancia, mientras que la localidad riojana de Alfaro y diferentes municipios del entorno del Ebro completan un paisaje marcado por la proximidad entre Navarra, La Rioja y Aragón.

Más allá de su situación geográfica, Cintruénigo cuenta con un patrimonio en el que destacan diferentes edificios de carácter religioso y civil. Sus calles y espacios urbanos mantienen elementos propios de una localidad de tradición ribera, alejada de los grandes núcleos urbanos pero bien comunicada con ellos.

‘La bola negra’, un nuevo paso en su carrera

La trayectoria de Carlos González ha experimentado un nuevo impulso con «La bola negra», película dirigida por Los Javis que parte de una obra inacabada de Federico García Lorca.

El proyecto supone además un reencuentro profesional para Carlos con Javier Calvo y Javier Ambrossi, con quienes ya había trabajado anteriormente. En esta nueva producción interpreta a Alberto, uno de los personajes de una historia que conecta diferentes épocas y que toma como punto de partida el material dejado por Lorca.

Su participación en la película le permite alcanzar una mayor exposición ante el público y reforzar una carrera que ya contaba con títulos importantes antes de su llegada a este proyecto.

De ‘Veneno’ a ‘Amar es para siempre’

Carlos González comenzó a ganar notoriedad con su participación en Veneno, la serie creada por Los Javis que reconstruía la vida de Cristina Ortiz. Aquel trabajo le permitió entrar en contacto con uno de los equipos creativos que más han influido en la ficción española reciente.

Posteriormente llegó uno de sus papeles más reconocidos: la interpretación de Bob Pop en Maricón perdido. Por este trabajo recibió una nominación a los Fotogramas de Plata y obtuvo reconocimiento en el Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura.

Su recorrido televisivo también incluye producciones como Señoras del (h)AMPA, Cardo y Todas las veces que nos enamoramos, serie de Netflix creada por Carlos Montero.

Entre 2023 y 2024 formó parte además del reparto de Amar es para siempre, donde interpretó a Rafael Conde y participó en cerca de 150 episodios. Una experiencia especialmente extensa que le permitió seguir creciendo ante la cámara y consolidar su presencia en la televisión española.

Ahora, con La bola negra, Carlos González afronta una nueva etapa. Su nombre comienza a sonar con mayor fuerza, pero sus raíces permanecen en aquella localidad navarra donde nació en 1997. Cintruénigo, sus amigos y los recuerdos de sus primeros años forman parte de una historia personal que acompaña al actor mientras su carrera continúa creciendo lejos de su tierra.