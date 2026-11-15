Un experto en longevidad sobre el efecto del café en la quema de grasas: «Cuando lo tomamos, anulamos la posibilidad de conseguirlo»

El café forma parte de la rutina de millones de personas. Hay quienes necesitan una taza nada más levantarse y quienes recurren a esta bebida varias veces al día para combatir el sueño, mejorar la concentración o afrontar una jornada especialmente exigente. Sin embargo, utilizar la cafeína como una solución habitual frente al cansancio podría no ser la mejor estrategia para el organismo . Así lo explica Sebastián La Rosa, médico y experto en longevidad, que ha compartido una reflexión sobre la relación entre el café, el estrés y la quema de grasas.

El especialista pone el foco en el papel del cortisol , una hormona que aumenta cuando atravesamos situaciones de estrés. Su función es preparar al cuerpo para responder ante momentos de exigencia, movilizando recursos energéticos que permitan afrontar esa situación. Entre otros mecanismos, favorece el aumento de la glucosa en sangre mediante la utilización de las reservas de hidratos de carbono.

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El problema aparece cuando este estado de alerta deja de ser puntual y se prolonga en el tiempo. Según explica La Rosa, vivir constantemente bajo presión puede dificultar que el organismo recurra a las grasas como fuente de energía . En este sentido, señala que la utilización de las reservas de grasa está relacionada, entre otros factores, con estados de menor activación del sistema nervioso simpático.

Por qué el café puede convertirse en un problema

La reflexión del doctor se centra especialmente en aquellas personas que utilizan el café para continuar con sus obligaciones a pesar de encontrarse cansadas o estresadas. La cafeína proporciona una sensación temporal de activación y reduce la percepción de fatiga, pero esto no significa que el organismo haya recuperado su equilibrio.

«Cuando usamos el café para estimular estos procesos del cortisol que nos brindan una aparente energía, anulamos la posibilidad de lograr esta quema de grasas», advierte el especialista.

De esta manera, La Rosa invita a distinguir entre sentirse más despierto y encontrarse realmente recuperado . Tomar otra taza de café puede ayudar a mantener la concentración durante unas horas, pero no elimina las causas del estrés ni compensa la falta de descanso.

Su mensaje no consiste necesariamente en eliminar esta bebida de la alimentación, sino en evitar un consumo excesivo y, sobre todo, no convertirla en una herramienta para ignorar las señales de agotamiento que envía el cuerpo.

La importancia de escuchar al organismo

El experto insiste en que es necesario identificar qué hay detrás de la necesidad constante de estimulación. Dormir poco, acumular responsabilidades o mantener un ritmo de vida demasiado exigente pueden estar detrás de esa dependencia cotidiana de la cafeína.

Además, conviene recordar que la pérdida de grasa corporal depende de numerosos factores , entre ellos la alimentación, la actividad física, el descanso y el balance energético. La evidencia científica no permite afirmar que el café bloquee por sí mismo la quema de grasas, ya que la cafeína también puede aumentar temporalmente la movilización de ácidos grasos.